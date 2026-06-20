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KellyChu - 港产IP亮相中国国际动漫节反应踊跃 | Executive日记

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KellyChu
4小時前
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　　第22届中国国际动漫节喺刚过去5天于杭州举行，今年香港馆以「潮游动漫」为主题，邀得共16间企业参与，推广香港文创产业。馆内展示近20个不同风格嘅文化知识产权及其创意产品，除咗有融合本地特色及现代潮流元素嘅潮玩、游戏、动画及漫画作品外，更有运用扩增实境及虚拟实境等技术、虚实融合嘅互动创意产品，充分体现科技与文化深度交融，为观众带来沉浸式观展体验。

　　中国国际动漫节香港馆由文创产业发展处连续第三年资助设立。文创处表示，为期五天展期嘅香港馆反应踊跃，可见访客对香港数码娱乐产业深感兴趣。此次参展不仅展现香港在数码娱乐领域嘅独特优势，更将本港业界优秀创意与实力推广至中国内地市场，借此深化两地在动漫产业方面交流与合作，协助业界拓展更广阔商贸网络。 

　　中国国际动漫节由国家广播电视总局、中央广播电视总台及浙江省人民政府主办，为中国内地最具规模、备受瞩目且极具影响力嘅动漫界盛事之一。

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