KellyChu - 星岛龙舟队出战旭日杯 蔡加赞赞 城门河群英激斗 蔡加敏落场当鼓手 | Executive日记
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端午佳节，2026沙田龙舟竞渡大赛昨日早上在城门河举行，赛事组别分为中龙、小龙及凤艇，共有33场，参赛队伍来自社会各界，包括政府部门、纪律部队、学校团体等，共度欢乐的节日气氛。沙田龙舟竞赛委员会主席蔡加敏表示，因日前连场暴雨担心影响赛事举行，犹幸昨日天公造美，早上时段大致天晴。她乐见今年多达193队参赛，当中大部分为新加入的年轻人，期望透过举办龙舟竞赛，让更多年轻人加深认识中华传统文化及香港龙舟历史之外，使他们明白「原来传统运动都可以咁好玩」，令年轻新一代更有动力投入参与这项传统运动。
蔡加敏今年更亲自落场，以玩具先锋队队长身份参加「旭日国际杯邀请赛」，担任该队的鼓手，其儿子也是队中划手之一。她认为名次不重要，最重要是志在参与及感受落场竞赛的刺激氛围。
旭日杯是赛事的第10场比赛，共有9支队伍参加。随着比赛哨子声一响，各队龙舟如箭离弦般冲出，当中4号的星岛龙舟队及5号的玩具先锋队健儿随着节奏强劲的鼓声，一鼓作气，奋力划桨，激起阵阵浪花，发挥出龙舟的最大推进力。赛事十分激烈，前几位叮当马头过终点，最终拔萃旧生会以1分30秒夺冠。星岛龙舟队及玩具先锋队分别以第6名及第8名冲线。
星岛龙舟队连续两年参战旭日杯，星岛新闻集团主席蔡加赞亲自到场为健儿打气，同时担任旭日国际杯邀请赛的颁奖嘉宾。蔡加赞赞扬星岛龙舟队表现出难能可贵的团队精神，同时勉励他们再接再厉，继续参与这项有意义活动。
星岛龙舟队比赛后齐集一起总结经验，期望日后吸引更多生力军加入，壮大星岛龙舟队声势。
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蔡加敏（后排右四）亲自落场，以队长身份带领玩具先锋队角逐旭日国际杯邀请赛。
蔡加敏任玩具先锋龙舟队鼓手，落力作赛。
星岛龙舟队队员一鼓作气奋力划桨。
沙田龙舟竞赛委员会主席蔡加敏乐见今年有更多年轻人投入龙舟运动。
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