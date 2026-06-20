KellyChu - 星岛龙舟队出战旭日杯 蔡加赞赞 城门河群英激斗 蔡加敏落场当鼓手 | Executive日记

端午佳节，2026沙田龙舟竞渡大赛昨日早上在城门河举行，赛事组别分为中龙、小龙及凤艇，共有33场，参赛队伍来自社会各界，包括政府部门、纪律部队、学校团体等，共度欢乐的节日气氛。沙田龙舟竞赛委员会主席蔡加敏表示，因日前连场暴雨担心影响赛事举行，犹幸昨日天公造美，早上时段大致天晴。她乐见今年多达193队参赛，当中大部分为新加入的年轻人，期望透过举办龙舟竞赛，让更多年轻人加深认识中华传统文化及香港龙舟历史之外，使他们明白「原来传统运动都可以咁好玩」，令年轻新一代更有动力投入参与这项传统运动。



蔡加敏今年更亲自落场，以玩具先锋队队长身份参加「旭日国际杯邀请赛」，担任该队的鼓手，其儿子也是队中划手之一。她认为名次不重要，最重要是志在参与及感受落场竞赛的刺激氛围。



旭日杯是赛事的第10场比赛，共有9支队伍参加。随着比赛哨子声一响，各队龙舟如箭离弦般冲出，当中4号的星岛龙舟队及5号的玩具先锋队健儿随着节奏强劲的鼓声，一鼓作气，奋力划桨，激起阵阵浪花，发挥出龙舟的最大推进力。赛事十分激烈，前几位叮当马头过终点，最终拔萃旧生会以1分30秒夺冠。星岛龙舟队及玩具先锋队分别以第6名及第8名冲线。



星岛龙舟队连续两年参战旭日杯，星岛新闻集团主席蔡加赞亲自到场为健儿打气，同时担任旭日国际杯邀请赛的颁奖嘉宾。蔡加赞赞扬星岛龙舟队表现出难能可贵的团队精神，同时勉励他们再接再厉，继续参与这项有意义活动。



星岛龙舟队比赛后齐集一起总结经验，期望日后吸引更多生力军加入，壮大星岛龙舟队声势。



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蔡加敏（后排右四）亲自落场，以队长身份带领玩具先锋队角逐旭日国际杯邀请赛。

蔡加敏任玩具先锋龙舟队鼓手，落力作赛。

星岛龙舟队队员一鼓作气奋力划桨。