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潘雄威 - 政府资助中学生睇牙！ | 乳齿童时

乳齿童时
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潘雄威
5小時前
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生活 专栏
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　　衞生署的学童牙科保健服务于1980年开始，到1987年，香港所有小学生都可以参加，换句话说，若你今年未够52岁，都应该好可能曾经参加过。

　　这服务很受欢迎，有近95%的小学生参加。最初每年只需要付港币10元就能享受到全面牙科检查、洗牙、补牙和脱牙服务，有需要更获转介至专科诊治，十分全面。今年费用都只不过港币36元，不过一旦升上中学，这项服务便会终止。

　　小学生升上中一时，乳齿大部分已经被恒齿替换，大牙亦会相继长出，28只恒齿要用到老，只有智慧齿还未见到。这年纪因发育生理开始变化，荷尔蒙分泌增加，青春期逐渐展开，饮食习惯会改变，思考趋向独立，有自己主见，不似孩童时那般听从父母，这些因素往往诱发蛀牙和早期牙周病，再没有老师每年协助他们申请牙科保健，若父母因种种原因未能主动为孩子安排定期牙齿检查，问题就慢慢恶化，直至牙痛出现，要花费更多时间和金钱治疗。

　　政府终于开始为这个公共衞生缺口做功夫，鼓励及资助青少年建立定期检查牙齿的习惯，实施共同治理计划，政府每年出200元，其余自己支付，医生要「收顺啲」，服务范围主要是预防性护理，包括检查、护齿教育、风险评估、洗牙以及氟化物涂抹。

　　投资青少年的牙齿健康，就是投资他们的终身健康，虽然只是小小200元，却是香港历史的新一页。每位小六学生完成最后一次牙科保健，都会收到邀请，参与度如何，成效有多大，要拭目以待。家长要意识到预防胜于治疗，检查保养始终比修复医治简单和便宜，让这一代的年轻人拥有比上一代更健康的牙齿，享受更美好的生活。

潘雄威

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