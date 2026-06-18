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张诺 - 无分年龄的音乐节 | 任意行

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张诺
5小時前
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生活 专栏
內容

　　六月初到了丹麦，终于有机会参加在首都哥本哈根一年一度的街头文化盛事－－Distortion，不过我参与的并不是深夜派对气氛浓厚的成人活动，而是专为儿童和青少年设计的版本。这次体验让我看见了Distortion另一个打破传统，充满创意的面貌。

　　Distortion是丹麦最具代表性的街头音乐及文化节，每年都会把哥本哈根不同社区的街道、公园和广场化身成大型户外舞台。来自世界各地的DJ、乐队和表演者在街头演出，吸引大批市民和游客参与。与一般音乐节不同的是，Distortion强调城市空间与社区文化的结合，让音乐走出室内场馆，直接融入日常生活之中。

　　儿童版和青少年版Distortion则特别照顾年轻人的需要。活动现场没有拥挤的人潮和深夜狂欢，取而代之的是轻松安全的环境，以及丰富多元的互动节目。

　　最特色是儿童专属音乐舞台，孩子喜爱的年轻艺术家和儿童 DJ 现场演出，带领小朋友们一起在安全宽敞的空间跳舞狂欢。儿童安静迪斯可（Children-friendly Silent Disco）是现场提供彩色发光耳机，孩子们可以自由选择音乐频道，体验与众不同的无声热舞。

　　12至17岁的青少年有专属的「New Kids On The Block」独立空间。场内严禁酒精，但有潮流街舞、时尚装扮、滑板示范等，让年龄稍大的孩子也能安全地融入街头文化。

　　不少年轻人聚集在舞台前欣赏演出，或与朋友一起参加互动游戏，现场充满青春活力。最令我印象深刻的是，许多表演者本身也是年轻人，他们勇敢站上舞台展示才华，赢得观众热烈掌声。

　　音乐节不止是娱乐活动，更是一个促进创意、交流和社区参与的平台。透过音乐、艺术与街头文化的结合，年轻人能够自由表达自己，感受身为社区一份子，虽然少了成人版的狂欢气氛，但多了一份温馨与活力。

张诺

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