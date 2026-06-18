KellyChu - 工展会购物节6．26开锣 首设「潮玩运动区」可玩匹克球 | Executive日记

各位美食与运动迷注意喇！由香港中华厂商联合会主办嘅「第6届工展会购物节」，将于本月26日起，一连四日喺亚洲国际博览馆举行。今届以「购物玩乐Summer Chill」为主题，设有9大主题区、超过260个摊位，入场费只系10蚊，1米以下小童、65岁以上长者及残疾人士免费入场！



今年最大惊喜，系首设「潮玩运动区」，大家可以亲身体验篮球、足球、MR闪避球，以及近期大热嘅匹克球，场内仲有专业教练即场指导！大会更举办「Pickleball Fun：活力工展杯」，邀请名人艺人落场较量，到时肯定气氛炽热。



玩到攰，场内有超过30个熟食摊位等你医肚，分为「为食Guide」同「Chill饮Chill食区」两大阵营。全新嘅「东南亚美食区」集齐泰国、越南、印尼同马来西亚等地道风味，让你嘅味蕾即时去旅行。记得每日下昼2点后出击，多个餐饮专区会推出半价或以下限定优惠，仲有近百项产品低至1折及「1蚊」震撼价！现场仲有总值40万港元奖品嘅大抽奖、Busking比赛同艺人献唱，保证你由朝玩到晚。展期每日上午10时30分至晚上7时，最后一日提早于5时30分闭幕。



KellyChu