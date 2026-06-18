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KellyChu - 昂坪360推「1+1缆车优惠日间套票」  退役车厢变打卡点 | Executive日记

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KellyChu
5小時前
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昂坪360今年迎来20岁生日。正值青春年华，当然与大家尽兴一番，由即日起推出「1+1缆车优惠日间套票」，以半价预售，所有本地居民购买一程水晶车厢及一程标准车厢门票，均可享有半价优惠！成人门票原价港币$330，现特价港币$165；长者及小童门票原价分别为港币$195及$185，优惠后票价分别为港币$97及港币$92。门票使用日期为2026年6月23日至8月31日。此套票不适用于缆车夜航。

　　2026年6月23日起，昂坪市集将率先开始20周年庆典！退役缆车首次「落地」变身20周年主题「打卡」装置，麻将、冰室、地铁站等「港味」满满场景将在市集各处呈现，大家可以在装置旁收集印章自制明信片，与亲友分享快乐！

　　昂坪360董事总经理董沛铨先生说：「20年来，昂坪360共接待过2600万名宾客，与香港人一起成长。作为20周年头炮，很高兴能以『1+1 缆车优惠日间套票』半价回馈本地居民。本月底将宣布更多庆祝活动，宾客将可体验夜间缆车之旅，全线108架缆车换上夜光新装，昂坪市集更会化身怀旧霓虹灯大道，俾大家来亲身感受这场前所未有的盛会。」

KellyChu
 

多个「港味」满满场景将在昂坪市集各处呈现。
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