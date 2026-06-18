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KellyChu - 消防英雄何伟豪化作星星守护未婚妻 | Executive日记

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KellyChu
5小時前
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生活 专栏
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喺去年11月大埔宏福苑大火中殉职的消防英雄何伟豪，佢嘅名字同精神，将以一个永恒方式留存于世－－国际天文联会最近正式将一颗小行星命名为「34871 Howaiho（何伟豪）」，让英雄嘅光辉喺太阳系中长久运行。

　　呢份礼物好独特，背后藏着一份温暖嘅心意--香港天文学家杨光宇将2001年发现嘅小行星，命名为「何伟豪」，送畀何伟豪嘅未婚妻Kiki。Kiki喺社交平台透露，5月30日凌晨收到杨光宇嘅讯息，一颗小行星会带着「何伟豪」嘅名字喺宇宙运行。杨光宇仲引用《小王子》金句安慰佢：「世界上最珍贵的东西，很多时候都不是眼睛容易看见的」，希望Kiki唔好因为肉眼未睇到而失望。

　　对Kiki嚟讲，呢颗星嘅意义远远超越肉眼所见。佢忆起何伟豪生前知道佢热爱观星，前年带佢去美国棕榈滩睇南十字星；旧年10月，两人同爱宠「多猪」散步时，何伟豪抱住「多猪」，背后刚好有一道流星划过。Kiki深情写道：「这些回忆永远都会留在我的心里。以后我和多猪只要抬头望向夜空，就可以看到你了。」她也希望：「化作星星的您永远守护着我们」。

KellyChu
 

殉职消防英雄何伟豪与未婚妻Kiki之前的甜蜜互动。
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