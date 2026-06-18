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杨立门 - 网红厕所 | 慢活时代

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杨立门
5小時前
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生活 专栏
內容

　　随着现代人消费模式的改变，还叠加北上大潮，香港一些曾经很风光、以高档奢侈品为号召的大型商场已开始有点苍老了，即使旅游业开始复苏也帮不了许多。这趋势其实在内地也有，但如北京上海这些一线城市，因为毕竟经济体量和人口庞大，仍存在一些逆市奇葩。我上周末到南京办了点公事，当地朋友带我逛城中最大的德基商场，算是开了眼界。

　　南京虽非「北、上、广、深」级别，但它是经济强省江苏的省会，生活水平十分高，市面很繁荣，作为「六朝古都」，亦有深厚文化底蕴。原来南京的旅游业正处于一波很大的升浪，暑假未到，各处已见游客逼爆的现象，那个德基广场是华东区数一数二、年销售额超过250亿的中高档商场，像我们的K11那样，处处渗透着艺术元素。它有个富话题性的特点，就是八层商场内每层都斥重金打造一个超豪的洗手间，设计各有主题和风格，顿时成为去南京必到的网红打卡点。

　　那是一个超越衞生间、进而成为休闲点的概念，因为供人如厕的地方本身不特别大，但周边却有个偌大和不分性别的休息区，游人在设计独特的座位上或打卡、或看书刷视频、或打盹，在人海中找到自己的自由空间，各适其适。在那里磨蹭的人未必能直接拉动商场的营业额，但人流本身是可以产生人流的，热闹的氛围亦可以刺激消费。只可惜在寸金尺土的香港，这个模式很难复制。

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现任时事评论员
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杨立门

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