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何重恩 - 五年规划公众咨询 | 重中之重

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何重恩
5小時前
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　　特区政府本月十五日起就《首个五年规划（2026至2030）》展开公众咨询，涵盖金融贸易、创科、北部都会区与房屋、大湾区对接、医疗安老教育及文体旅六大范畴。这是回归后香港首次自编中期发展蓝图，宣称将对接国家「十五五」规划，订立未来五年愿景与关键绩效指标，理论上比逐年《施政报告》更具战略约束力——直接牵涉你我的住屋轮候、就业跑道及社区配套。

　　适逢中央港澳办主任夏宝龙来港调研并关注此规划编制，客观上有「加温」作用：中央表态重视，等于提醒特区政府这份文件不能调以轻心，必须拿出高指标而非漂亮口号。但冷静看，这也是一把双刃剑。过往香港不乏「中央关注—政府高调启动—咨询仓促走过场—正式文本有稀释民意之嫌」的先例。五年规划若缺乏刚性问责机制、没有公开承诺吸纳哪些公众意见、不设定期立法会覆核进度，最终恐沦为另一份包装精美的愿景宣言。

　　正因如此，市民此刻参与更显必要，也更须带批判眼光。别只说「支持发展」，要追问：公屋压七年供应七万伙的季度分解表在哪？北都新田科技城产值目标几多？创科再培训几多人受惠？咨询文件目前仍偏宏观，具体KPI付之阙如。市民有责任逼使政府把模糊愿景兑换成可监察的承诺——否则所谓「问计于民」只是为既定路线涂脂抹粉。

　　咨询期至八月十四日，可于专题网站或民政咨询中心索取文件提交意见。夏宝龙来港调研，是契机也是试金石，让市民认真问，特区政府认真的听。

何重恩

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