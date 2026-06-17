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李纯恩 - 老不老 | 好好过日子

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李纯恩
2小時前
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生活 专栏
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　　以前在俱乐部里举行网球双打比赛，年龄分组有80+、100+、120+，现在已经有140+。也就是说两个参赛者年龄相加要超过140岁。

　　这个组别的参赛年龄若照中国从前的说法，都是「古稀」之人了。在武侠小说里，经常有某江湖帮主借着50岁生日，大摆宴席，然后拿出一个装满水的金脸盆，当众「金盆洗手」，从此退出江湖。那时候，五十大寿很了不起了，但今天，4个70岁的古稀老翁还在网球场上双打厮杀，这种场景，肯定超出了当年的写书人和读者的想像，那时候写江湖帮主金盆洗手退出江湖，放在五十大寿很合情理，再老一点便不能令人信服。哪像今天。

　　在今天这就说不过去了。今天50岁的人金盆洗了手，浑身依然精力充沛，要是真的甚么正事都不让他做，那要么以后的日子不知怎么过，要么又生出许多事来。

　　都说如今各国都进入了高龄社会，但「高龄」和「老」的概念似乎又不能相提并论，高龄是年纪数字，老不老则是身体和精神状况。年龄上去了，身体状况却没跟着往下走，或者比年龄走得慢，那这人就没有年龄那么老。与之相比，有些少年老成的年轻人－－比如在最近电视新闻中看到一些从中国高考考场里走出来的考生－－反倒更像老人。

　　这是一个「高龄」跟「老」不可划等号的年代，许多高龄人其实都不老，因为他们的身体和心境都不老。估计过不了多少年，网球双打比赛，就会出现160+这个组别了。

李纯恩

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