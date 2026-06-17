李居明 - 火年火月 龙王水散热玄机 | 李居明大师会客室

进入马年马月，即今年的火年火月，每天都下雨不停，雷电交加。其实，这背后大有玄机。下雨代表降温有力，所以人人不要烦躁，反而要忍耐，自求多福。



在风水上要化解火毒，以二牛水碟最为有效，代表子丑相合，特别看到一些卖工艺品的地方如牧童骑牛，有一位小朋友坐在牛上，即代表散热有功，每家每户也应摆放，龙及牛的摆设物均能散热。



有朋友要搬屋，问我一间住屋怎样才知道其风水好不好呢？如果是冬暖夏凉的话，一定是好风水。譬如现在天气炎热，如果你家中都未必需要开冷气机的话，那就代表一定是风水屋了。



若是想测试自己的住屋磁场是否良好，尝试用以下简单的方法，只需要放一盆水在家的大厅正中心，当到了第二天，你要检查一下那盆水，看看有没有变化，例如变臭、水质不洁有变浊或有杂质的情况出现，都代表间屋有些古灵精怪。



术家很重视「水」的催旺和化煞功能，以「四海龙王水」最为殊胜，这是利用世界的东南西北方位，找出不同地方的矿泉水，并把它们聚在一盆，将盆放在家的正中心。例如，东方可以买日本的、南方可以买澳洲或是纽西兰的、西方可以买法国的，北方就可以买北欧的，这样除了能测试家中的磁场之外，也能拥有良好的风水效应。



而我的风水物品设计中，也有「四海龙王化煞盆」，上面雕刻「龙神」梵文种子字来加护，可放水及盐，隔日换水。「盐」是咸的，代表北方水大，盐多水少，堆如山丘更应，「安忍水」之功也。在电脑或手机充电位的「火毒」位，加放盐巴为主的一盘清水或四海龙王水，便是湿土，散热有功，即能化解火毒的影响及降温。



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明