小董 - 余生是绝望 | 轻松养生

人世最无情的从来非疾病缠身，而是在风烛残年之际，被一句冰冷的医疗预判，瞬间夺走所有生存的勇气与期盼。且看八十岁燕婆婆的西医求诊经历，听来令人鼻酸，亦让人深深感慨。医者最珍贵的从来非技术，而是不忍伤人的温柔与慈悲。



燕婆婆一生勤俭持家、辛劳半生，历尽风雨抚育子女成人，从未贪图安逸，只盼晚年得以平静度日。无奈身体抱恙求医检查，竟被告知罹患子宫颈癌。更令人心碎的是，医生直接以硬性数据为她的生命盖下残酷的休止符：接受化疗，仅余四、五个月光阴；拒绝治疗，便只剩两个月余命。



短短几句宣判，如一记重锤，击碎了一位老者晚年仅存的安稳。对饱历沧桑的她而言，病痛尚可忍受，但这种被人「算死余生」的绝望，却足以摧垮所有心智。她无助地看著自己的子女、孙辈，心中只剩无尽恐惧。她以为自己前路已定，治疗是煎熬等死，不治亦是匆匆落幕，与其受尽折腾、拖累家人，不如自行解脱，免为后世负累。



在深度绝望吞噬之下，她一度舍弃求生意念，选择轻生，打算默默终结自己坎坷一生。幸得家人及时察觉，慌乱之中致电求助，小董在电话中开解这位心碎的长者，告诉她，医学统计只不过是冰冷的参考数字，从来非生命的定数。人体韧性无穷，世间满是逆转命运的奇迹，没有人有资格为生命划下死线，更无人能够断言一个人的终局。



小董还是那句：医可疗疾，更该疗心。医疗的终极意义，不仅是对抗病痛，更是守护希望。



学贯中西的大爱中医师博士

小董