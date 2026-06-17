Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 余生是绝望 | 轻松养生

轻松养生
轻松养生
小董
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　人世最无情的从来非疾病缠身，而是在风烛残年之际，被一句冰冷的医疗预判，瞬间夺走所有生存的勇气与期盼。且看八十岁燕婆婆的西医求诊经历，听来令人鼻酸，亦让人深深感慨。医者最珍贵的从来非技术，而是不忍伤人的温柔与慈悲。

　　燕婆婆一生勤俭持家、辛劳半生，历尽风雨抚育子女成人，从未贪图安逸，只盼晚年得以平静度日。无奈身体抱恙求医检查，竟被告知罹患子宫颈癌。更令人心碎的是，医生直接以硬性数据为她的生命盖下残酷的休止符：接受化疗，仅余四、五个月光阴；拒绝治疗，便只剩两个月余命。

　　短短几句宣判，如一记重锤，击碎了一位老者晚年仅存的安稳。对饱历沧桑的她而言，病痛尚可忍受，但这种被人「算死余生」的绝望，却足以摧垮所有心智。她无助地看著自己的子女、孙辈，心中只剩无尽恐惧。她以为自己前路已定，治疗是煎熬等死，不治亦是匆匆落幕，与其受尽折腾、拖累家人，不如自行解脱，免为后世负累。

　　在深度绝望吞噬之下，她一度舍弃求生意念，选择轻生，打算默默终结自己坎坷一生。幸得家人及时察觉，慌乱之中致电求助，小董在电话中开解这位心碎的长者，告诉她，医学统计只不过是冰冷的参考数字，从来非生命的定数。人体韧性无穷，世间满是逆转命运的奇迹，没有人有资格为生命划下死线，更无人能够断言一个人的终局。

　　小董还是那句：医可疗疾，更该疗心。医疗的终极意义，不仅是对抗病痛，更是守护希望。

学贯中西的大爱中医师博士
小董

最Hit
00:32
有片｜青沙公路客货车疑跣胎 的士挨撞翻滚数圈 两乘客抛出车外当场死亡
突发
5小時前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
9小時前
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
17小時前
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
影视圈
12小時前
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
影视圈
7小時前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
17小時前
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
饮食
11小時前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
2026-06-15 16:13 HKT
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因点名望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
13小時前
何猷君儿子贵族幼稚园毕业天价学费曝光  四太梁安琪现身  何广燊同古巨基大仔系同班同学？
何猷君儿子贵族幼稚园毕业天价学费曝光  四太梁安琪现身  何广燊同古巨基大仔系同班同学？
影视圈
10小時前
更多文章
小董 - 小董中暑方 | 轻松养生
　　两周前某日天朗气清，小董出海垂钓，本想享受海上闲适时光，惟夏日骄阳炽热，烈日当空、毫无遮荫，连续数小时置身暴晒环境，长时间受暑气薰蒸、海风夹杂湿气侵体，但又不想放弃手中长竿，皆因我连续钓到了八条石斑！身体开始出现明显不适：头晕重滞、心胸郁闷、口干舌燥、周身乏力、食欲大减，确诊为典型夏日中暑症状。此乃明知山有虎，偏向虎山行！皆因我有解药！ 　　此次中暑是暑热伤气、暑湿困脾之症。长时间烈日暴
2026-06-10 02:00 HKT
轻松养生