KellyChu - 科大《幻实之境》数码艺术展移师广州 AI混合实境打造沉浸式星际想像 | Executive日记

香港科技大学连同科大广州校区，及元宇宙与计算创意研究中心，推出全球首个、结合混合实境（MR）与AI嘅数码艺术跨城市展览《幻实之境》，展出全球70多位数码艺术家创作的逾50件作品，其中唔少以MR技术，带领参观者穿越科大港粤2个校区。校方昨早喺科大校园举办传媒预展，Kelly亲身率先体验咗一下，惊奇之余，发现虚实之间，真系往往只差一线！



展览有一个作品名为《门》，其以元宇宙为创作概念，打造一个虚拟空间，让观众在科大港粤两个校园间穿梭；作品《地球回响2.0》则以人类移居太空、AI机械人建造星际城市嘅想像为基础，结合AI技术与艺术，打造沉浸式体验，带领观众用新视角感知未来世界，并呼应法国作家普鲁斯特嘅名言：「真正的发现之旅不在于寻找新大陆，而是以新眼光去看事物」。



展览今日正式移师科大广州校区，展期至7月31日，其后返回香港向公众展示。



KellyChu