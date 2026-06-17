KellyChu - 今年金多宝「16」「24」旺门 9位头奖得主4个买复式 端午8000万横财明搅珠等你攞 | Executive日记

六合彩端午节金多宝就会喺星期四搅珠，如果10元一注独中，估计头奖基金高达8000万元！谂掂点投注未？马会就特别披露历年端午金多宝最旺号码，等大家端午节发横财！



买得六合彩，人人都想中头奖，但点投注，先可以提高胜率？马会就透露一个极有参考价值嘅投注贴士：喺今年举办嘅4个金多宝，共诞生9位头奖幸运儿，其中竟有4位，都系用「复式奖券」中头奖，例如4月4日复活节金多宝，有幸运儿买「8个号码复式运财奖券」，成功捧走1注头奖；3月17日幸运二金多宝，1注头奖由「6个号码单式自选奖券」夺得；2月21日马年新春金多宝，头奖由多注平分，当中包括「7个号码复式运财奖券」及「8个号码复式运财奖券」得主；1月3日新年金多宝，诞生2注头奖，其中0.5注，亦系由「10个号码复式自选奖券」中奖。



另外，马会亦统计咗最近5次端午金多宝嘅搅珠结果（包括特别号码），发现部分号码经常被搅出，其中16、24被搅出次数高达3次；6、13、26、30、42、44搅出次数达2次。



KellyChu