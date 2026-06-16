KellyChu - 高球手许龙一摩洛哥站封王 成国际系列赛首名华人得主 | Executive日记

香港高尔夫球手许龙一(Taichi Kho)喺亚洲高尔夫巡回赛「国际系列赛摩洛哥站」决赛日，以1杆之差力压两届「美国大师赛」冠军华生(Bubba Watson)勇夺冠军，获得360,000美元奖金，并在亚巡赛奖金排名榜跃升至第2位，成为「国际系列赛」首个中国冠军，成绩骄人！



许龙一赛后坦言，呢一年对佢嚟讲好漫长，经历咗好多艰辛和挫折，但亦令佢真正成长，「我意识到，我所投入的努力远比结果重要。」又指高尔夫球系一项有趣嘅运动，有付出也有收获嘅时候，过去两个星期佢有幸乘势而起，满载而归。「我对高球、对我身边的人、以及帮助我成就这个成绩的所有人，心存感激。」许龙一这样说。



中国香港高尔夫球协会会长林诗键指，许龙一首次喺「国际系列赛」夺得冠军，不仅系佢个人嘅辉煌成就，更系整个港队及中国香港嘅骄傲，标志着香港高球手持续脱变成长，在一流国际赛事立足争锋。呢项突破亦为9月举行嘅名古屋亚运会部署打开一个好势头。



KellyChu