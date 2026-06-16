林静 - 狮子山下 | 红棉树下

路过香港中央图书馆，地下展厅门前一抹墨色诱我驻足，来自「你好，香港－－万鼎山水画作品展」，以为只是寻常画展，踏入其中，被一幅幅巨幅山水摄住了心神。不是寻常细作，而是壁立千仞的气魄，是泼墨如泼天的胆识，顿觉中国大地山河之壮美，尽在笔墨之间。



万鼎何许人也？1955年生于陕西西安，17岁师承长安画派巨匠何海霞，为张大千再传弟子。他既得青绿泼彩之正脉，又开「大青绿泼彩」之新境，以蓝靛色为主调，融西洋色彩之法，创壁画式泼墨，提出「山人合一」的理念。这次展出的，是他游历香港、深圳后的心血。将北派山水的厚重，倾注于南国的山海之间。



最受注目的，莫过于3幅狮子山巨画。其中《狮子山之晨》，尺寸145乘260厘米，乃画家70岁时所作。款识题曰：「碧海无边天作岸，山不在高人为峰」，笔力雄浑，墨色如铸。你看那狮子山，不是纤巧的写生，而是泼墨如倾盆，积墨如筑城，浓淡干湿之间，山骨峥嵘，云气奔涌。彩色点染处，似晨曦初照，金碧辉煌，却又不失水墨的氤氲。巨幅之下，人如蜉蝣，而山如神。那种雄浑的力度，令观者几乎要屏住呼吸。



万鼎善画鸿篇巨制，人民大会堂的《看山还看祖国山》被喻为国家殿堂级的珍藏。他笔下的狮子山，却多了一份亲切与敬意，那是对香港独特地理风貌的礼赞，是「山不在高人为峰」的香港精神。山河之美，不在远方，就在我们抬头所见之处。这或许就是艺术的力量－－让你更爱脚下的土地。



林静