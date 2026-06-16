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KellyChu - 向逾2000长者送关怀 首批250多人欢聚　 中电贺125周年 偕老友记同叹茶 | Executive日记

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KellyChu
7小時前
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中电今年庆祝125周年，推出多项社区活动与民同乐，其中上周六举办嘅「区区有茶饮」活动启动礼，就邀请咗超过250位长者参与茶叙，以富有香港特色嘅「饮茶」弘扬「尊老、敬老、爱老」中华文化，与社区一同庆祝大日子。中电表示，6月至11月期间，佢哋会喺供电范围内14区举办超过20场茶叙，由中电义工走入社区，向超过2000名65岁或以上嘅独居及双老长者送上关怀与陪伴。

　　「区区有茶饮」活动启动礼由民青局局长麦美娟、中华电力总裁罗嘉进、中华电力企业发展总裁庄伟茵，联同多个地区团体及社福机构代表主持。麦美娟致辞时提到：「中华电力积极推动香港绿色转型及可持续发展，并履行企业社会责任，透过今次区区有茶饮活动关怀长者，为社区注入温暖。」她指，中电「走入社区、亲身接触」嘅理念与民青局方向一致，让有需要长者感受到社区关怀和人情味，共建更关爱共融嘅社会。

　　罗嘉进表示，「饮茶」唔单止系香港人嘅生活文化，更承载着浓厚人情味，体现人与人之间嘅连系。面对人口老龄化趋势，国家「十五五」规划提出「老有所养、老有所为、老有所乐」，并推动银龄行动，让长者更积极参与社会、发挥所长。「区区有茶饮活动正好体现『老有所乐』，中电义工将以关怀促进跨代交流，营造更共融、有温度的社区。」

　　当日活动有超过60位中电义工陪同250多名长者，并与他们分享节能及低碳生活资讯，鼓励实践绿色生活；其中有长者于1月25日生日，与中电成立日期相同。吴女士表示：「平日比较少去酒楼饮茶，今次有机会参与这个庆祝活动，还和中电同一天生日，实在是难得的巧合，又有中电义工陪我们一起聊天，感觉很开心。我丈夫曾参加中电的社区活动，学习使用智能电话，还认识了不少朋友，希望今次又可以认识更多朋友。」

KellyChu
 

中电义工陪伴长者一起饮茶。
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