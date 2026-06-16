林国诚 - 地理辨正 | 五里山

真正要学习上乘的风水确实一点都不容易，而且和现今节奏完全不符合。从前学风水，师傅会带徒弟上山先学峦头工夫，起码行几年到对峦头有一定的根基和观察师徒的德行才开始教理气术数的部分。因为峦头绝对是掌握风水的吉凶，我演绎为风水的基因。不懂峦头，我可以肯定不无阴阳二宅不会做到好风水。就是从小便要随师上山，不论寒暑，天气好坏，都要上山，因为不同的天气会见到有不同的角度如流水方向速度等。山火烧后又要尽快出去睇，当杂草烧后，就最容易睇，龙脉入穴的情况便可断定真假。单是这些工夫都用年来计算。我有位峦头老师更厉害，他从植物已知道附近有没有龙真穴的。大部分的龙穴附近必然有三种或其中一种的植物出现。这就是上山的经验。更享受的是在穴的前感受当时点穴定针师傅的心思，为何要定在此位，和取碑的线度方向。这才是真正堪舆学的核心价值。上到一个阳单位，并不是先拿罗盘出来，而是先看清楚局外和局内的峦头环境对宅内的呼应。所以我说基因。如果没好的基因不管你是用甚么线度作用都会大打折扣。现代人学风水根本不明白为何学峦头，因为教他们的老师也不懂，在冷气班房课堂上讲学理，理论疑幻疑真，似是而非。因理气部分更是五花百门，可以吹嘘到天花龙凤。从古至今亦如是，地仙蒋大鸿归纳了杨益先仙的几本著作纳入为地理辨正内，他和徒弟作注解。清朝开始便有不同的堪舆师再作注释，更按照地理辨正，立不同的学理，更有很多注本，最出名张心言地理辨正疏、地理辨正抉要、地理辨正翼、地理办正正补等，学理是完全不同。



林国诚