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周大福人寿 - 三头马车 构建穿越周期的投资实力 | 保险新领域

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周大福人寿
7小時前
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客户经常问我：分红实现率连续十年达100%或以上¹，周大福人寿是怎样做到的？答案在于我们的「三头马车」投资策略，以「风险管理优先，长期为先」为核心。

第一头马车，是我们强大的自营投资团队。来自不同背景的成员，深谙世界主要投资市场，能够快速地应对瞬息万变的投资环境。市场波动时，自营能力让我们可以即时作出判断，不必被动等待。

第二头马车，是与全球顶尖金融机构合作。我们不固步自封，而是积极把握全球投资机遇，分散地域与资产类别风险。

第三头马车，是与各个投资领域最优秀的投资管理人合作。无论是固定收益、股票、私募股权或另类投资，我们都争取卓越回报。

这三头马车并行，让我们在波动中依然保持稳定。更重要的是，我们将投资及资产负债管理团队结合成同一个部门，能够敏捷地应对市场变化与负债端需求，最大程度优化资产负债匹配。正是这套结构化的投资实力，支撑起我们对客户的长期承诺。目前我们的偿付能力充足率达282%²，领先行业³，并远高于最低监管要求。

诚如经济学者付鹏所言：「把篮子放在更稳的桌子上。」周大福人寿的「三头马车」，正是这张桌子的支柱，稳固、扎实、经得起风浪。在波动市下，我们将继续以实力兑现每一份承诺。

1)    是指该产品系列在 2015 年至 2024 年度期间生效的保单于每个保单生效年份之周年红利／复归红利／终期红利／终期分红的分红实现率均可达到 100%或以上。请浏览周大福人寿网站了解有关或其他产品的最新分红实现率资料。 

2)    资料来源: 周大福创建有限公司 2025-2026 年中期报告。于 2025 年 12 月 31 日，周大福人寿在香港保险业风险为本资本基准下的偿付能力充足率为 282%。

3) 与于 2025 年 9 月公布 2024 年度总保费收入最高的 15 间保险公司就偿付能力充足率所作的分析及比对。该等资料为截至2024 年 12 月 31 日，相关保险公司按保险业监管局公众披露法规要求所公布的数据。

注：周大福人寿保险有限公司(于百慕达注册成立之有限公司)为周大福创建有限公司(香港股份代号：659)的全资附属公司，也是周大福企业成员。

周大福人寿执行董事兼行政总裁叶文杰
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2026-06-04 02:00 HKT
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