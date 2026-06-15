李纯恩 - 最佳旅游日子 | 好好过日子

今年在桂林遇到中国学生高考日，去年这个时候在长沙，也遇到这一天。



在大陆旅行而遇到高考日，旅游区内那就真是可得清静。那几天，平日再如何人山人海的地方，都会风凉水冷，清静起来。前两天有人问我最好去那里旅行，我说最好去人少的地方旅行。中国学生高考之日，各地都是旅行的好地方。



大陆的高考日是非常不得了的了不得大日子，为了不影响学生考试，全民皆静，就连无所畏惧所向披靡的大妈广场舞也忌惮收敛，不敢造次。街上和旅游区的人也少了，人山人海的景点顿时清静，游人大减。这是非常值得珍惜的罕见事情，因此就要把握机会，在那几天去旅游，可享意外的清静闲适，这种清静比糊涂还难得，一定要好好把握。



这日经过一个高考的考场，场外人群堆集，都是在外等考生的家长，人虽多，但大气不出，很安静，此时若能让这些男女同时出声喝叱的，便是马路上某一辆不生性按响喇叭的汽车，好像汽车喇叭响一下，会把考场里考生的魂勾一下。



这一天也是家长们的大日子，他们让你觉得一考定终身的不但是他们的儿女，他们的终身也在考场里。网上有报道对比南方和北方的家长的区别，南方家长对儿女高考虽然也会紧张，但表现比较淡定。但北方家长就不得了，为人老母者，要身穿红旗袍（旗开得胜）手拿向日葵（好像是寓意天天向上），有的夫妻不但老婆穿，老公也陪着穿上大红旗袍手持向日葵，一齐候在考场外，场面十分滑稽，不知是哪路神仙指的路，把人弄成那样。有这样的父母，他们的儿女必定压力山大了又大。



如此这般，游玩心思突然消失，旅游区里人流大减，趁这个机会去做游客，舒服极了。



李纯恩