Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞责 - 黄大仙 与香港的缘分 | 李丞责博士玄学信箱

李丞责博士玄学信箱
李丞责博士玄学信箱
李丞责
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

问：李师傅你好！我妈妈拜黄大仙多年，小时候觉得她迷信，长大了后却认为世事无奇不有，所有传承都应该尊重。不过我还是很好奇，为甚么大家都说黄大仙很灵？香港人又为何特别喜欢拜黄大仙？上头炷香是否真的特别有用？

　　黄大仙与香港的缘分，要由一千六百多年前一个浙江牧童说起。黄大仙原名黄初平，相传东晋年间生于浙江金华，家境清贫，自小牧羊为生。他的起点并非达官贵人，而是一个寻常牧童，这份平民出身，或许正是日后与香港百姓特别投缘的伏笔。他十五岁那年牧羊时遇上仙翁，仙翁见他带有仙骨，便引渡他到赤松山修道，这一修便是四十个春秋。其兄黄初起历尽艰辛入山寻弟，重逢时惊觉弟弟已非凡人，问及当年羊群下落，黄初平回身向满山白石喝令一声「羊起」，顽石霎时化作万千绵羊，这便是著名的「叱石成羊」典故。兄弟二人其后一同修炼，双双登仙，因其修道于赤松山，故世人尊称「赤松黄大仙」或「赤松子」。

　　黄大仙香火在浙江及岭南一带素来鼎盛，至于传入香港，则要追溯至1915年。当时道长梁仁庵父子原在广东西樵山普庆坛修道，奉黄大仙扶乩指示南下，携黄大仙宝像来港，先在湾仔设坛供奉。1921年，黄大仙再度降乩，指引道长父子往九龙觅地建祠，最终选址狮子山麓的竹园村，相传乩文有云，此地乃狮子山下福地，可建万年基业，啬色园黄大仙祠自此落成。其时香港时局动荡，大批移民南来，黄大仙「普济劝善」的信仰，便随着这群渴望安身立命的百姓，在香港落地生根。一座庙宇能与一个城市结缘百年，靠的从来不只是神奇传说，而是它能否真正安顿人心。下期会继续介绍黄大仙在战火及疫症中守护百姓的故事。

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

最Hit
海洋公园周末人流「逼爆」！动物展馆/海洋列车/缆车大排长龙 网民揭热潮真相：刺激吓经济
海洋公园周末人流「逼爆」！动物展馆/海洋列车/缆车大排长龙 网民揭热潮真相：刺激吓经济
生活百科
9小時前
03:01
八乡争路遇袭案│「崔老板」独家回应《星岛》 霸气称讲原则不在乎批评：60几岁人仲要睇人面色？
突发
9小時前
梁洛施翘实男友马浴柯电影节放闪 颜值巅峰全程甜笑小鸟依人 并排而坐一动作尽显亲密
梁洛施翘实男友马浴柯电影节放闪 颜值巅峰全程甜笑小鸟依人 并排而坐一动作尽显亲密
影视圈
8小時前
海洋公园女童唔够高被拒玩海盗船 怪兽家长怒插职员 目击者：职员话差0.1厘米都唔可以玩
突发
9小時前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
香港人4大悭钱方法？等超市特价/搭的士唔养车 1招惹小红书热议：内地人根本想不到
香港人4大悭钱方法？等超市特价/搭的士唔养车 1招惹小红书热议：内地人根本想不到
饮食
19小時前
KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元
突发
2026-06-13 22:36 HKT
奇案解密︱英国丁家四口遭51刀灭门 凶手杜安翔逃亡摩洛哥一年落网
奇案解密︱英国丁家四口遭51刀灭门 凶手杜安翔逃亡摩洛哥一年落网
奇闻趣事
21小時前
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
时事热话
2026-06-13 13:00 HKT
惊悉阿爸炒股曾输千万身家  港女「富二代」梦碎崩溃 网民齐爆长辈超狂败家史｜Juicy叮
惊悉阿爸炒股曾输千万身家  港女「富二代」梦碎崩溃 网民齐爆长辈超狂败家史｜Juicy叮
时事热话
12小時前
更多文章
李丞责 - 家中摆佛像 能改善运势？ | 李丞责博士玄学信箱
问：李博士您好，最近我因雇主结业而失业，和丈夫之间也发生很多不愉快的事情，觉得自己运气到了谷底。想请问如果我在家中摆放佛像，能否改善运势？ 　　在家供奉佛像，首先要明白，摆放佛像与真正信佛、学佛，是有分别的。就如我常提醒大家，每年摄太岁，不应只把它当成一个仪式，更应了解太岁的来历与提醒；供佛亦然，若只把佛像视为改善运势的工具，便容易流于形式。 　　佛学常说人生无常。好的事不会永远好，坏
2026-06-08 02:00 HKT
李丞责博士玄学信箱