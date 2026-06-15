李丞责 - 黄大仙 与香港的缘分 | 李丞责博士玄学信箱
问：李师傅你好！我妈妈拜黄大仙多年，小时候觉得她迷信，长大了后却认为世事无奇不有，所有传承都应该尊重。不过我还是很好奇，为甚么大家都说黄大仙很灵？香港人又为何特别喜欢拜黄大仙？上头炷香是否真的特别有用？
黄大仙与香港的缘分，要由一千六百多年前一个浙江牧童说起。黄大仙原名黄初平，相传东晋年间生于浙江金华，家境清贫，自小牧羊为生。他的起点并非达官贵人，而是一个寻常牧童，这份平民出身，或许正是日后与香港百姓特别投缘的伏笔。他十五岁那年牧羊时遇上仙翁，仙翁见他带有仙骨，便引渡他到赤松山修道，这一修便是四十个春秋。其兄黄初起历尽艰辛入山寻弟，重逢时惊觉弟弟已非凡人，问及当年羊群下落，黄初平回身向满山白石喝令一声「羊起」，顽石霎时化作万千绵羊，这便是著名的「叱石成羊」典故。兄弟二人其后一同修炼，双双登仙，因其修道于赤松山，故世人尊称「赤松黄大仙」或「赤松子」。
黄大仙香火在浙江及岭南一带素来鼎盛，至于传入香港，则要追溯至1915年。当时道长梁仁庵父子原在广东西樵山普庆坛修道，奉黄大仙扶乩指示南下，携黄大仙宝像来港，先在湾仔设坛供奉。1921年，黄大仙再度降乩，指引道长父子往九龙觅地建祠，最终选址狮子山麓的竹园村，相传乩文有云，此地乃狮子山下福地，可建万年基业，啬色园黄大仙祠自此落成。其时香港时局动荡，大批移民南来，黄大仙「普济劝善」的信仰，便随着这群渴望安身立命的百姓，在香港落地生根。一座庙宇能与一个城市结缘百年，靠的从来不只是神奇传说，而是它能否真正安顿人心。下期会继续介绍黄大仙在战火及疫症中守护百姓的故事。
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