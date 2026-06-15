林静 - 飞碟与荷兰挞 | 红棉树下

看完电影《再见UFO》，美国五角大楼解密了封存多年的UFO档案，网上顿时沸沸扬扬。甚么「尼比鲁十字星」、甚么「星际母舰」，说得绘声绘影。我却心不在焉，脑海里惦念的，竟是「ABC饼屋」那只袖珍「飞碟」－－怀旧荷兰挞。



说来也怪，人家的「不明来历物体」在天上，我的却安安静静躺在饼柜里。多年前第一次见到荷兰挞，未吃已被它的外形迷住：浑圆的挞身，面层铺满晶莹的糖霜，中央凸起如驾驶舱，活脱脱就是飞碟的缩影。中环结志街的老店早已消失在市区重建的巨轮下，幸得第三代传人Yvonne接手，迁至湾仔皇后大道东，那份老派人情味才没中断。



专程搭的士过去，小小店子挤满客人，络绎不绝。玻璃柜前排着队，拿破仑和威化橙饼每人限买两件，可见十分抢手。而绿茶红豆卷蛋是名物，朱古力、紫心番薯、咖啡、柠檬，还有原味芝士蛋糕，列阵排开，各自向我招手。每款都有它的好味道，令我患上选择困难症。



好不容易点了几件，转身见那「真系菠萝包」－－名副其实塞满菠萝吉士馅－－又停下脚步。镇店的山东核桃酥、鸟结糖、西梅糖，无一不在呼唤儿时记忆。那些味道，像老唱片般，一旦转动便停不下来。



原来香港有些好东西，比五角大楼的档案更神秘。譬如为何一份怀旧糕点，能让人惦记一生。飞碟来去匆匆，荷兰挞却还在小店内，甜得踏实。



林静