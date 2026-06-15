KellyChu - 韩籍专才为解爱妻思乡病落户 来港苦读3年 考获药剂师牌 | Executive日记

韩剧Oppa见得多，呢位韩国暖男就为爱妻移居香港，仲成为首位来港考牌执业嘅韩籍药剂师，家庭事业两不误！来自韩国嘅药剂师李兴洙，为解老婆Joanne嘅思乡病带住两个仔毅然移居香港，落地生根。佢自学广东话之余，更苦读三年，成功考获香港药剂师执照，成为首位来港考牌执业嘅韩籍药剂师，Kelly好佩服！



两人喺韩国相识，李兴洙自此同香港结缘。佢哋婚后定居韩国，来港后再添第三子，一家五口在香港落地生根。十年过去，宜家喺社区药房工作嘅佢，已经成为街坊眼中嘅「自己人」，钟意食牛腩面、睇周星驰，仲成日俾街坊嗌「Oppa」。呢位韩国爸爸坦言，香港畀咗佢最想要嘅嘢畀佢：一份喜欢嘅工作，和一个幸福嘅家。



近年政府积极招揽全球人才落户香港，李兴洙有两个衷心建议：第一，要学广东话；第二，唔好怕同本地人沟通，「香港是一个很开放的城市，人很友善，只要你愿意开口，他们一定欢迎你。」展望下一个十年，李兴洙希望开一间融合韩国特色嘅药房，继续在港发光发热。父亲节将至，佢亦计划与岳父同庆，两位爸爸带同家人共享大餐。



KellyChu