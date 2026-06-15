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KellyChu - 「市民对特区政府满意度调查」 答《星岛》中文或《英文虎报》英文问题均有机会赢礼品 | Executive日记

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KellyChu
2小時前
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生活 专栏
內容

现届政府上任至今近4年，为了解市民对其施政表现的满意程度，星岛新闻集团由6月15日至6月24日展开「市民对特区政府满意度问卷调查2026」，欢迎大家踊跃参加！今次除了在网上可答中文问卷，亦首次喺《英文虎报》网上设英文问卷，畀大家选择答英文版本㗎。

  为答谢读者支持，编辑部会在「你最希望政府推出甚么措施，进一步刺激本港经济？」的题目，拣选具建设性答案，送出丰富礼品︰

大   奖︰Dyson Purifier Cool De-Nox 二合一甲醛空气清新机，价值$4690，名额2个。

二   奖︰香港丽晶酒店双人自助晚餐餐饮券，价值$2000，名额5个。

三   奖︰BRUNO双电压便携电煮锅(110/220V)，价值$298，名额10个。

优异奖︰Starbucks现金券$50，名额100个。

KellyChu
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立即Scan QR Code填问卷赢礼品喇。
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