冯榕榕（Ruby） - 越南时装 | 榕榕细语

最近到访越南胡志明市，参加朋友婚礼之余，也顺道探看当地近年备受讨论的本土时装设计。早前已听不少人提及，「去越南买衫」几乎成为一种新兴购物风潮——设计多元、风格鲜明，而且价格之亲民往往令人难以置信，几百港元足以入手一件剪裁讲究的晚装，这在其他时装城市几乎不可想像。



然而，当地品牌店舖林立，要在众多选择中找到真正兼具设计感与质料的作品，仍需要花点时间筛选。例如人气热点The New Playground，虽然集合大量本土品牌，但整体质素参差，设计偏向快速时装，若追求剪裁与工艺，我会较为保留。



相比之下，Rue Miche L'édition则更值得细味。这是一间选品精准的买手店，汇集多个越南设计品牌，如Cocosin（以柔美剪裁和现代女性轮廓见称）、Linh Phung（结构感强、带有建筑式轮廓）、Subtle Le Nguyen（融合东方元素与当代极简），以及Nosbyn（偏向日常实穿与都会风格）。店内同时涵盖男女装，从日常穿搭到晚装一应俱全。若时间有限，这里是一个能快速理解越南设计语言的切入点。



在众多品牌之中，JU et Saigon（JU Clothing）是我此行最欣赏的其中之一。品牌风格大气而不张扬，擅长以简洁线条营造出优雅气场，剪裁利落，细节处理亦见用心。最令人惊喜是大多数单品仅数百港元，但无论用料还是版型，都有接近欧洲中高端品牌的质感。同样的单品放在巴黎或米兰，价格很可能多加一个零，这种性价比，正是越南设计最具吸引力之处。



另一个让我印象深刻的品牌是Deliciae。品牌主打连身裙，设计从日常款到正式晚装皆有涉猎。简约款式约三百港元，而结构较为复杂的晚装裙，内置鱼骨、采用重工布料也不过六百至七百港元。当看到价钱时，我甚至需要反复计算，才敢相信这样低廉的价格可换来如此工艺。这种「价格与质感错位」的体验，着实会令人迷上越南时装。



整体而言，越南设计正处于一个极具潜力的阶段：创意自由、成本优势明显，加上年轻设计师对国际时尚语言的敏锐理解，使其作品既有辨识度，也具备实穿价值。对于愿意花时间探索的人来说，这里不只是购物目的地，而似是个尚未被完全发掘的时装宝库。



冯榕榕（Ruby）