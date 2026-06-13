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KellyChu - 故宫馆办书画大师黄君实回顾展 《临二王行楷》瞩目 展期至9月底 | Executive日记

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KellyChu
9小時前
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生活 专栏
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　　香港故宫文化博物馆即日起推出全新专题展览「欣于所遇——黄君实的书画鉴藏与艺术」，是已故香港书画大师黄君实首个大型回顾展，精选佢同夫人捐赠嘅68件珍贵作品，展期至今年9月30日。观众不妨一同走入黄君实嘅艺术世界，感受呢位一代宗师以书画为伴嘅一生。

　　展览分为三大单元，各单元标题「畅叙幽情」、「惠风和畅」、「群贤毕至」皆取自王羲之《兰亭序》，藉个中雅意向黄君实致敬，分别聚焦佢嘅书法、绘画、交游同鉴藏。第一单元以书法为主，重点展品包括《临二王行楷》手卷，以及佢以苏轼、李白等名篇诗词为题嘅草书；第二单元呈现佢嘅山水竹石画；第三单元就展示佢收藏嘅古画同与启功等名家合作嘅作品，相当精彩。

　　另外，黄君实好饮旧茶，亦好搜罗上佳古董普洱，将喜好融入书法作品上。策展人话，期望观众可以了解更多中国古代书画，实践黄君实弘扬中华文化嘅理念。香港故宫文化博物馆助理研究员马也形容，对于香港观众嚟讲，这次系很好嘅机会，去了解中国古代书画创作嘅源头，以及中国现代文人，点样喺当今社会中，再创造经典书帖。

KellyChu

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