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KellyChu - 小组成立5周年 增至20只有「PAT ME」牌 机场保安犬巡逻嗅查兼冧旅客 | Executive日记

Executive日记
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KellyChu
9小時前
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生活 专栏
內容

　　机场一直由唔同部门负责把关，你又有无遇过呢班最萌保安队员？今年系机场「保安犬只行动小组」成立5周年，机场寻日举行庆典，展示犬队发展历程。小组如今有20位成员，真系又专业又可爱，除咗负责喺非禁区巡逻、嗅查违禁品，亦身兼机场亲善大使，身上挂住「PAT ME」牌仔𠮶阵，仲会主动同旅客互动，Kelly都畀佢哋冧到晕。

　　保安犬只行动小组至今成立5周年，由最初3只嗅探犬，增加至现时20只，每只犬只均由一名领犬员带领，品种包括拉布拉多寻回犬、史宾格猎犬、不列塔尼猎犬及曲架犬；当中4只由香港自行繁育，另有3只来自北京石家庄和13只来自海外。小组隶属警务处、海关同机场保安三方合作框架，喺新开放嘅二号客运大楼，小组都有出力巡逻。

　　机管局行政总裁张李佳蕙介绍，搜查犬有2种执勤模式：身上挂上「on duty」牌仔时，会认真执勤检查；身上挂上「PAT ME」时，则欢迎旅客触摸互动。她话，领犬员与小狗同住，给予悉心照顾，狗狗除工作之余，亦会放松娱乐，例如不时会游水。

　　机场保安有限公司行政总裁张德强亦分享，小组成立初衷，除咗提升机场保安，仲希望加强互动，营造开心气氛。呢班小帮手能力超班，以前处理无人认领行李，要封锁现场送检，而家只要出动搜索犬嗅闻，十几秒就可以排除隐患！

　　机场保安有限公司董事局主席卢伟国就回顾，小组喺新冠疫情严峻时期成立，当时运送犬只入境，困难重重，但团队迎难而上，5年间犬舍面积增加1倍，仲成功取得ISO9001管理体系认证，成绩有目共睹。值得一提系，卢伟国仲同未婚妻、粤剧演员余仲欣一齐出席活动，同狗仔一齐互动打卡，幸福满满。

KellyChu

卢伟国偕未婚妻与狗仔互动打卡。
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机管局行政总裁张李佳蕙。
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