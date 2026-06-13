谭纪豪 - 博学还是精读？ | 无名指

我最近又买了重复的书，说「又」，因为这种情况越来越频繁，以前两三年才一次的事，现在一年就能发生两三次。多花了钱是小事，但这种低级错误犯得太多，实在不能原谅自己。



我检讨了一下，重复购书的模式不外乎几种。最常出现的是出版社改版，封面甚至书名都改了，一不小心又买一次；有时也会买过繁体版后再买了简体版，或者买了实体书又购入电子版。另一种情况是我最不愿意面对的，书买了几个月还未读就忘了，然后又买了一本，还有更糟的是，几年前读完的书搁一边了事，再买一次读了几十页才想起以前看过；这说明我记性越来越差，读过的书记不住。



我曾经为「记不住书」烦恼了很多年，除了参考如Mortimer Adler《如何阅读一本书》或苏轼「博观而约取」的方法，还一边读一边写笔记画mind map，后来我甚至去学记忆法，所有这些都是为了「记住书」。结果我当然没有练出过目不忘的本领，只是从书中提取知识这方面略有改善，并总结出一种阿Q精神——读的过程快乐就好，管它记不记得。



之前看过一个文化类博主介绍自己的阅读方法，说穿了就是「略读法」，不过他再简化一点，号称10分钟能读完一本书。这套方法最大漏洞在于所得资讯极少，因此粗略掌握大纲后他便把书存档，想要了解相关知识时再拿出来细读，这等于在家中自建图书馆，有点把钱存在银行不用的感觉。后来我仔细想，略读大纲后再就某个要点精读，好像暗合苏轼的读书方法，只是这样一本书可能要看上几遍才读得透。



读得博？还是读得专？从来都是读书人最大纠结。



谭纪豪