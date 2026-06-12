项明生 - 迟来的急救证书 | 非诚勿游

如果这张迟来的证书，我在三年前得到的话，我会改写了家族的历史。



也只是一天的圣约翰急救课程，就可以救回宝贵的一条人命，我就可以救回我哥哥一命。



如果三年前，我有上过这一堂，我会知道因冠心病或心梗而心跳停止跳动，晕倒地下的当时，急救的黄金时间就是4分钟，我会马上跪下在他旁边，用10秒钟帮他快速判断，检查他的呼吸、颈脉搏、看他的口里有没有异物，马上呼叫救援，叫人帮我找AED以及报警。救援未到时，争分夺秒，我要先徒手做心外压CPR。我知道心外压的正确位置是沿住胸骨向上两只手指的距离，我的手臂伸直，压下的力度是5cm，先做30下，然后打开他的气道，再做人工呼吸两下，一次做5组。



我也知道AED的使用方法，是将两极一边放在右上的锁骨下，另外一只是放在左胸下，因为这样就保证可以有电击经过心脏。之后我会大声警告叫其他人走开，开始心脏除颤。



AED完成之后，我会再检查一次他的心跳脉搏呼吸，然后再做CPR和AED，直到救护人员到达。



但是这个世界上没有如果。我曾问过我侄儿，三年前凌晨发生的现场。年轻的他当时是吓呆了，不知所措。我问他为甚么不做CPR？他瞪眼大声说：「怎么敢动爸爸？他已经晕倒在地上了！」在等候救援车到达之前的黄金4分钟，就是这样眼睁睁的看着地上晕倒的哥哥，不省人事，驾鹤西归。CPR心外压虽然不能够医冠心病，不过可以在心脏暂停时做临时的人工循环，给大脑及心脏供血供氧，支撑到专业救援。



知识改变命运，简单的徒手胸外压也能够救人一命。所以我今天去圣约翰学了一天的急救课程。下次我见到有任何人晕倒不省人事时，我一定会义不容辞的站出来说：「我有圣约翰急救证书，等我来做CPR！」



项明生