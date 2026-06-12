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邓达智 - 超靓红姑配错裙 | 智智乐GO

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邓达智
7小時前
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生活 专栏
內容

　　岁月最佳功能：训练磨平青涩的心酸，将看不顺眼的诸人事物戴上加深墨镜，一切忍不住口的评语自我消化转移至言密！

　　时装方面，除非自己欣赏人物；应赞特赞，应弹便消化为噤声，笑笑便过。若然根本不顺眼诸君，留给信得过单位暗中Bitchy便好，表面尽量做个没事人。

　　近期最睇唔过眼，我们诚心认定一代大美人；红姑，钟楚红出席Tiffany大型推广活动的造型。千呼万唤镁光灯下，红姑如常靓爆镜步出帷幔，纵使隔着小小的电话屏幕，仍然感受到岁月对她的超凡入圣美艳纹风不动……可惜错配有二：

　　1）为推广，红姑必须履行合约精神，戴上Tiffany产品无任欢迎随便拍照摄录之余，还要对着镜头诉说产品如何高贵，如何靓。其实，镜头前红姑独当一面跟珠宝结合效果已经300%成功，另加面对媒体保持距离地一串真情演绎，还不足够？让她跟不同媒体单独说同一堆讲稿，浪费了出场时万众期待叹为观止的艳光四射，将前面的动人画面即刻减分！

　　2）艺高人胆大，红姑人生走过一个甲子，就算一般少艾都没胆量穿上的白色紧身礼服长裙，纵使落在红姑身上；明显她也不自在，但她的修养犹如底子里的美艳，同样300%超然，每一格的笑容都精准甜美，毫无黑面；然而难禁，能腾空一双手她用上两只手，能腾空一只手用单一只手，覆盖轻微隆起的小腹。

　　如果红姑岁数回到不用多，就50岁以下；以当年狗仔队作法，定必被冤枉评为「露孕味」！没亲自用手触摸裙子的质料，凭直觉应为上等丝质俗语「色丁」（丝缎Silk Satin）。色丁华美无可置疑，惨在用来制作窄身连衣裙，天生带轻硬的质度，将女性天生为孕育生命的小腹形状，俗称曱甴肚表露无遗。

　　这情况并非不普遍，1997年前，90年代超级名模Super Model、更是「大姐大」的Linda Evangelista代表所属Agency「Elite」来港出任模特儿大赛首席评判及颁奖嘉宾，当夜一套浅艳桃红色Calvin Klein当年热卖简洁吊带长裙晚装让她困扰不已；当日下午Linda接受笔者替《明周》的专访，知我是设计师，特意换上该条裙子，要我点评（她心知肚明小腹隆起的视觉不雅，无奈大会指定，找个撑腰作定心丸而已。）

　　红姑当日纵使穿上同一套白色裙子，只需外加飘飘然雪纺一幅，略略遮掩；既不影响衣服设计原意，更不会让旁观者为偶像的困局尴尬！

邓达智

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2026-06-05 02:00 HKT
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