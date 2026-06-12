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查小欣 - 高贵香槟吧 | 查乜料

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查小欣
7小時前
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生活 专栏
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　　香槟控的我，当知道中环置地文华东方酒店5月开了间香槟概念酒吧Blanc de Noirs，马上去体验。

　　香槟吧位处酒店7楼，与米芝莲餐厅Amber和Somm为邻。Blanc de Noirs是香槟的白中黑，是指用100%黑色葡萄酿制香槟，一般用100%的Pinot Noir或100% Pinot Meunier酿造，也可以是2者的混合。香槟吧设计以黑色和白色为主，简洁利落。

　　酒吧提供多达25款杯装香槟及500多款香槟，包括年份香槟和小农香槟，数量亚洲少有，并一系列招牌香槟鸡尾酒，亦可享用Amber 3000款多的餐酒系列。

　　每晚highlight是上演「香槟时刻」（Champagne O'Clock Fountain）香槟杯砌成香槟喷泉，侍酒师注下香槟，逐层逐杯斟满，甚有仪式感。

　　佐酒的招牌食品是酒店厨艺总监Richard Ekkebus匠心设计与香槟绝配的鱼子酱菜式：脆炸鱼柳包加鱼子酱与法式蛋黄酱、法式Beaufort芝士小泡芙、香脆炸鸡配田园沙律酱与鱼子酱，呷口香槟，惬意。中环新蒲点。

查小欣
 

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2026-06-05 02:00 HKT
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