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郭志仁 - 爸爸第一次呷醋 | 九宫格

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郭志仁
7小時前
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生活 专栏
內容

　　每逢周末，都会尽量带4岁半女儿参与各式各样活动，小朋友透过亲身接触与现场观察，体会最深刻。早前带她到翻新后的彭福公园，参观马会新开的设施「小马大本营」。出发前，囡囡坦言怕大马，以为体形娇小的小马，她会尝试策骑，怎料来到现场还是裹足不前。 

　　进退两难之际，专业导师Eric Sir走上前，温柔对女儿说：「唔使惊，哥哥应承你，会一直陪住你，唔放手。」一句承诺如魔法，她竟然鼓起勇气，缓缓走近并顺利骑上马背。我边拍片，边笑称这可是第1次有男生向女儿，许下如此有份量的承诺。

　　大人有赛马旅游，小朋友有小马旅游。小马PONY，并非指刚出生的幼马，而是一种独特的矮马品种，即使步入暮年，体形依旧保持着娇小玲珑。在这里，小朋友不但能由专业教练护航体验策骑，更能走进马房近距离互动，认识小马的生活环境、饮食习惯与护理知识，寓教于乐。

　　日前开放报名，随即像演唱会般秒杀，未来60天门票全部售罄。小马大本营是长期设施，非期间限定，不必心急。如果你的小朋友也抗拒大型动物，不妨放心交给像Eric Sir般专业耐心的哥哥姐姐。当天女儿绕行2圈后更兴高采烈说：「我一啲都唔惊呀！」临别前，还特意走到20岁小马Malaki住处，认真地跟这位470公斤重的小伙伴道别。

　　「谁说，时间片刻变陈旧，全为我分秒亦停留，因我，身边有你紧握我的手。」

　　卢冠廷－《陪着你走》

郭志仁

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2026-06-05 02:00 HKT
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