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李纯恩 - 发大水 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
7小時前
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生活 专栏
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　　晚上阳朔下大雨，连绵不绝下到第二天，遇龙河涨水，漫上岸来，许多地方都成了泽国。本来要去坐竹筏游江，因为涨水，竹筏都停了，江也游不成了。这天桂林市内也一样，大雨之下，漓江泛滥，江水涌上岸来，城中的马路都成了河流，象鼻山一带的河岸都不见了。

　　桂林多江河，常发大水，水大的时候，可淹至楼房两三层高。在「七星景区」里有一块巨石，号称是桂林最矮的山，山石上巨大地刻着「毛泽东思想万岁」几个大字，有一次发大水，水位高得可以淹到「小山」一半的位置，可见当时水势之大。

　　这也是广西特色，便如彩调剧《刘三姐》里的唱词：「你歌哪有我歌多，我有十万八千萝。只因那年发大水，山歌塞满九条河。」广西只要一下大雨便会发大水，江河暴涨，大水泛上岸来淹没道路和房屋。记得小时候有一年夏天在省会南宁，大雨之后邕江发大水，江水泛上岸来，涌到父母住的单位宿舍，淹掉一楼，水位升至二楼。一楼人家带着细软家当全部搬到二楼，跟二楼人家凑合过日子，出入要用木浴盆作船。那时候人们对于这种生活中的困苦好像也习以为常，不大会发愁，小孩子更是像家门口开了个游泳池，游泳戏水，兴高采烈。

　　这天在桂林的电视新闻中看到发大水的画面，就想起小时候在广西的经历，时隔半个世纪，记忆依然清晰，连那水的颜色和水面上飘的东西比如邻家孩子的一件塑料小玩具都记得。那水来得快，退得也快，却在记忆中被留住，如今又遇，便再为记忆添了一笔。

李纯恩

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2026-06-10 02:00 HKT
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