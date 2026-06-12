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何明新 - 纪念车票 | 猛料阿Sir讲古

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何明新
7小時前
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生活 专栏
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　　内地铁路于去年10月全面使用电子发票，停止发出实体车票（飞），正式进入「无飞」的日子，在香港以往搭船、搭车、搭飞机等都有一张纸质实体飞为付费及使用凭证，有认飞不认人之效，随着自助入闸付费的应用，香港早已进入无飞的日子，以往的电车飞、巴士飞和飞机票等已成老一辈之物，很多年轻人和「新香港人」根本不知其曾存在。后来港人发明了八达通，更带领全世界进入「嘟一嘟」年代，「有飞揸飞」的年代完全退出历史舞台，即使有飞，而是很快褪色和难作记录用途，有人说电子飞没有仪式感，没实体飞的油墨味味道和沉甸甸的回忆，历久常新的感觉。

　　退而求其次，相信纪念车票可填补这方面的一部分，把车票的实际用途扩展至不同领域，添上不同色彩。在香港，发行最多和最美丽纪念车飞的是港铁公司，发行一系列连贯性的生肖纪念车票更融合中国传统配合香港味道，不同国家都有发行生肖纪念邮票，但车票是香港独有，世界一哥。

　　港铁发行生肖纪念车飞可追溯至1986年，值得一提的是这发行构思不是来自放洋读管理学的高管，而是来自香港铁路「员工创意计划」，脚踏实地的前线员工提议的。

　　今年发行的马年一套两张纪念票也非常有特色，中国书法配合香港纸艺设计，书法是已移居加拿大港铁退休建筑师区杰棠的杰作，他当年建议用书法书写站名来纾缓大家等车时的压逼感，现时车站墙上的书法站名都是他写的；而马形特色设计则是香港纸艺术设计师黄文翰Joe Wong Man-hon的大作。

　　除了生肖，也有不同主题，包括香港2009东亚运动会纪念车票和2022年东铁线过海段纪念车票等；有些更和不同商业品牌跨界合作，例如Hello Kitty港铁纪念车票套装和出前一丁运载无限欢笑纪念车票套装等；而旅游票和二人行单程票等更是用后退回，给大家留作纪念等用途。不需要的也可投入收集箱，供有兴趣的乘客收藏。

何明新
 

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