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冯应谦 - 给皮肤的一次reset | 花样男教授

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冯应谦
7小時前
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生活 专栏
內容

　　刚从外地出差回来，对我来说最疗愈的事情，就是用body scrub（身体磨砂），它是给皮肤reset的好帮手。每次旅行，皮肤总是特别辛苦。无论去哪里，生活节奏一定打乱，至少连天气都变了。香港一向湿润，但去外地，不是特别干燥，就是忽然凉快或太闷热。还有，住酒店的房间，空调开得大，整体感觉总是干燥得多。另一个容易忽略的问题，就是水质。很多欧美地方，都是hard water，水中矿物多。天天用这些「有杂质」的水冲凉，其实皮肤会受压。回到香港、冲个热水澡，再好好用body scrub，是最refreshing、最舒畅的时刻。

　　网上很多达人都会推介要经常用body scrub，有的甚至建议一个星期两三次。我的经验是未必需要那么多。香港的水又干净，环境算不错，空气污染也不算严重。平常人其实一星期用一次body scrub已经够。当然，如果像我经常出国，皮肤经历不同环境，或许可以多用一两次，只是记得不要过度，除了浪费也可能反效果。

　　说到body scrub的选择，现在市面非常多选择。有的主打香味，有的加了skin oil、各种天然成分，说能restore或者hydrate皮肤。我通常会根据「需求」来选，有时候想补水、有时候纯粹喜欢某种香味。使用body scrub的重点并不是洁净，而是帮助去除dead skin，让皮肤更refresh、更健康。正确方法大概是：先冲干净身体，让温水打开毛孔；然后将body scrub轻轻按摩涂在湿润的皮肤上，建议不要太大力，也不要太久；最后冲洗干净，用毛巾印干。很多人会跟textbook的步骤，洗完就会涂上身体润肤乳或油，锁住水分，保持湿润。这个做法理论上没错，只是我自己比较喜欢皮肤感觉清爽自然，有时候会直接无添加，让皮肤自己呼吸。

冯应谦

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2026-06-10 02:00 HKT
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