姚柏良 - 赛马为媒 文旅共兴 | 良言建策

笔者一直推动香港赛马旅游发展，如今倡议终于相继成真。先是彭福公园完成翻新并新设小马大本营，提供马术教育及体验活动；后有「旅游杯」于本周三晚圆满举行，为香港推动「赛马旅游」增加更多元素。



赛马一直是香港独特的城市品牌。香港赛马会上个马季迎来逾19.5万内地旅客，今年沙田马场农历新年贺岁赛马，全日更录得超过20395名旅客入场，创历来新高。香港赛马运动的内涵，已从单一观赛娱乐发展到马文化和综合的盛事体验，让湾区乃至世界马迷亲身体验独一无二的港式赛马狂热。



笔者希望乘胜追击，联合广州从化马场，打造别具一格的湾区赛马体验。从化马场设施属世界级，可容纳660匹赛马，每匹马享有顶级训练与康养方案。若能在从化马场周边地区同时发展「退役马乐园」，让征战沙场的退役马颐养天年，或转役展开第二生命。这既能体现动物福利，亦可开创「拉头马」、亲马活动，成为难得的旅游卖点。



事实上，香港赛马会一直积极参与、支持内地马术运动发展。早年马会曾协办京奥马术项目，成为本地马术运动的重要里程碑。近年亦与马文化浓厚的内地省份和自治区合作，例如贵州、新疆等地，推动马文化旅游发展。在香港，马会亦支持举办各类国际马术赛事，并在香港故宫举办马文化特展，帮助公众深入了解中华马文化的源远流长。



未来，笔者期望马会继续发挥其重要角色，把握「背靠祖国、联通世界」的优势，为国家和本港培育更多马术精英运动员，并输出中华深厚的马文化。这不仅能丰富赛马旅游的层次，更可让香港赛马这个传统品牌焕发新活力，走得更远。



立法会选委界议员

姚柏良