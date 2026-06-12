Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姚柏良 - 赛马为媒 文旅共兴 | 良言建策

良言建策
良言建策
姚柏良
7小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　笔者一直推动香港赛马旅游发展，如今倡议终于相继成真。先是彭福公园完成翻新并新设小马大本营，提供马术教育及体验活动；后有「旅游杯」于本周三晚圆满举行，为香港推动「赛马旅游」增加更多元素。

　　赛马一直是香港独特的城市品牌。香港赛马会上个马季迎来逾19.5万内地旅客，今年沙田马场农历新年贺岁赛马，全日更录得超过20395名旅客入场，创历来新高。香港赛马运动的内涵，已从单一观赛娱乐发展到马文化和综合的盛事体验，让湾区乃至世界马迷亲身体验独一无二的港式赛马狂热。

　　笔者希望乘胜追击，联合广州从化马场，打造别具一格的湾区赛马体验。从化马场设施属世界级，可容纳660匹赛马，每匹马享有顶级训练与康养方案。若能在从化马场周边地区同时发展「退役马乐园」，让征战沙场的退役马颐养天年，或转役展开第二生命。这既能体现动物福利，亦可开创「拉头马」、亲马活动，成为难得的旅游卖点。

　　事实上，香港赛马会一直积极参与、支持内地马术运动发展。早年马会曾协办京奥马术项目，成为本地马术运动的重要里程碑。近年亦与马文化浓厚的内地省份和自治区合作，例如贵州、新疆等地，推动马文化旅游发展。在香港，马会亦支持举办各类国际马术赛事，并在香港故宫举办马文化特展，帮助公众深入了解中华马文化的源远流长。

　　未来，笔者期望马会继续发挥其重要角色，把握「背靠祖国、联通世界」的优势，为国家和本港培育更多马术精英运动员，并输出中华深厚的马文化。这不仅能丰富赛马旅游的层次，更可让香港赛马这个传统品牌焕发新活力，走得更远。

立法会选委界议员
姚柏良

最Hit
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
14小時前
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
12小時前
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
影视圈
12小時前
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
影视圈
15小時前
世界杯2026｜墨西哥揭幕战2：0南非 两军共3人领红牌。路透社
世界杯2026｜墨西哥揭幕战2：0挫南非 两军共3人领红牌
足球世界
3小時前
六合彩｜头奖800万今搅珠 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 即入嚟对号码！
社会
11小時前
高息活期存款成资金避风港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金纪念票及现金回赠
高息活期存款成资金避风港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金纪念票及现金回赠
投资理财
16小時前
东京2男1女StripChat性爱直播，涉猥亵被捕。 网上图片
StripChat｜东京2男1女性爱直播被捕 一年办500场吸金亿日元
即时国际
9小時前
校方对两母女不幸离世深表悲痛。
太古城母女堕楼｜女童仅读小六 学校即时支援师生家长 教局：继续推动生命教育
突发
11小時前
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
影视圈
12小時前
更多文章
姚柏良 - 打造「环维港文体旅消费圈」 | 良言建策
　　维港是香港最具代表性的地标。随着西九文化区、启德体育园等大型地标相继落成，加上日益丰富的中环海滨活动与海滨贯通工程，维港的魅力正不断提升。笔者认为，应把握时机，超越传统的点状发展思维，系统性规划水陆交通与海滨空间，将文体盛事、旅游景点与消费热点有机串连，打造充满活力的「环维港文体旅消费圈」。 　　此构想的核心在于以「水路」为新动脉。西九码头自启用以来，已初步打通维港中心消费回路。西九访客
2026-02-13 02:00 HKT
良言建策