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潘雄威 - 牙齿要定期照X光吗？ | 乳齿童时

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潘雄威
4小時前
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生活 专栏
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　　照X光主要是查核有疑问但肉眼看不到的影像，帮助断症。除了特定原因或要求，无论在医学及牙科领域，都没有所谓「一刀切」定期照X光作检查的建议。换句话说，牙齿一般在正常情况下不需要每隔若干年或月照一次X光。

　　处方照X光的原则应该是尽可能而合理地降低辐射剂量，意思是只有当X光检查会影响或改变治疗方案时才照。究竟一般是甚么情况才要照X光呢？

一、蛀牙风险高，例如频频吃零食，口水分泌失调，因身体残障不能保持理想口腔衞生，需要高糖饮食、天生珐瑯质缺陷或曾患高数目蛀牙，要尽量在蛀牙初期侦测到，及早跟进。

二、目测有怀疑但未能确定蛀牙状况，特别是乳齿及长出一年内的成人臼齿邻面。

三、监测恒齿生长：通常在6至8岁进行全景X光检查，以评估恒齿发育状况，并在12至15岁左右按情况再次检查，评估恒齿包括智慧齿生长位置及箍牙需要。

四、其他就是按个别情况，例如意外撞伤门牙、牙冠爆裂、牙齿长出受阻、牙髓发炎、牙周病、牙槽骨萎缩及各样治疗程序需要等。

　　牙科X光已数码化十多年，辐射剂量比以往传统制式大大减少八成，照一张全景X光片所接受的辐射量等于吃八只香蕉，非常安全。话虽如此，每次定期牙科检查不需要照所谓「常规」X光。每次考虑照X光前，要作仔细临床检查和口腔组织病患风险评估，若生活方式及身体状况没改变，定期照X光是不需要的！

潘雄威

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