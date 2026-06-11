张诺 - 美味传承 | 任意行

有幸尝到「唐述华筵」，这回舌尖承载的，不止是满汉全席的历史余韵，更有两代厨人薪火相传的温厚人情。



新的香港历史博物馆「香港故事」展厅，展出一套1960年代金龙大酒家「大汉全筵」四度菜单吸引－－泛黄纸页，正是此宴的灵感之源。博物馆与「唐述」联乘，借鉴满汉全席脉络，以味述史，而我更期待的，是重逢那位被誉为「中国饮食文化大师」的尹达刚师傅。



尹师傅是中华菜艺的活字典。犹记多年前在马会品尝他亲手炮制的「红楼非梦宴」，他竟能从曹雪芹字里行间揣摩出佳肴美馔，将文学立体呈现于餐桌。他「入得厨房、出得厅堂」，在宾客前滔滔细说美食典故，风采令人折服。如今他将满汉全席的记忆，亲手传承予「唐述」厨艺总监周世韬师傅。半世纪前，他不过是「国宾酒楼」厨房里默默观摩的杂工；今天，他以顾问身份，看着周师傅凭当代粤菜技法，让昔日宫廷盛宴的气派在现代餐桌上从容重生。



席间，两人合力捧出「金榜扬名－－传统烤制宁夏滩羊」时，脸上尽是满足笑意。严选的滩羊以传统烤艺精准驾驭火候，外皮酥香，内里柔嫩多汁，肉味纯净清雅，不带半点膻气，取「羊」「扬」同音，寄寓功名成就。我夹起一片羊肉，脂香与肉鲜在口中交织，当下感动的不仅是烤艺之精湛，更是看见尹师傅半世纪功架，在周师傅手中延续成另一番高逸风景。



前菜「力拔千钧」以20年陈酿花雕浸制象拔蚌，代替昔日象鼻，蚌肉爽脆弹嫩，醇厚酒香层层渗入，清雅地为盛宴揭幕。「一掌山河」将熊掌意象转化为话梅慢炆猪手，文火细炆至软糯丰腴，话梅微酸甘甜恰好平衡脂香，致敬历史而不失内敛雅致。每一道菜，都暗藏典故，每一口，都尝到周师傅对传统的尊重与创新。



看着两代厨人并肩而立，笑容满面，中华盛宴的烟火，就在这师徒相承之间，得以温暖延续。这席「以味述史」的华筵，不仅是老饕之福，更是文化传承的动人佳话。



张诺