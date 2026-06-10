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李居明 - 教你猫狗风水 健康密码 | 李居明大师会客室

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李居明
4小時前
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生活 专栏
內容

　　最近，我有位好友刚刚搬家，但自从搬入新居之后，他的爱猫便反复生病，令他很担心，他愁眉苦脸地来问我：「玄学上有甚么方法能救救我的毛孩呢？」过去我们风水师勘察风水，都是为人摆风水，现在多了一个服务，服务对象就是毛孩，宠物也。这个题材非常新颖！

　　首先，在玄学密码中，猫等于寅木，也就是老虎。老虎最怕「申」，因为「寅申相冲」。所以猫是不可以在家中的「申」位来睡觉和活动的，廿四山中的「申位」大约在西南偏西方。如果你的猫经常生病，请马上用罗盘或指南针检查，是否把猫砂盆或睡床放在西南偏西？若是，必须立刻移走！

　　那猫咪的吉位在哪里呢？寅与亥是六合，六合位即「亥」（猪）位是最有利的。如果你想让猫健康，就要将猫砂盆或食碗放在家中的「亥位」，也就是东北方。今年东北方行四绿文昌星，全香港猫咪的健康就在这句话：今年只要让猫咪在东北「亥」方活动，全年便平安无事。但要注意，明年东北行三碧、后年行二黑病符，也就是说2028年猫咪就要搬离东北方，找其他吉位摆放。逢五黄、二黑位都会遇到病痛和麻烦。

　　至于狗狗，今年全部都要安置在东方。因为狗是「戌」，「寅午戌」三合、「卯戌」六合，寅方、卯方即东方。但今年绝不能用正南方（午方），因今年南方坐落了五黄大凶煞！如果你家里的狗最近经常生病，原因很简单，就是你把狗的食碗和睡床放到了南方，才会生病。现在移走马上康复。

　　只要掌握这套毛孩风水密码，你的猫狗自然活泼可爱，健康无忧。最后也提醒我的读者粉丝，今年家居最凶的两个方位：正南方和西北方，请务必挂铜钱或摆放铜器化煞，保全家人健康！

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

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