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李纯恩 - 遇龙河畔 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
4小時前
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生活 专栏
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　　这日到阳朔，住在洲际酒店集团旗下的阳朔VOCO酒店。酒店位置隐蔽，在一条村落之中，顺村间小路七拐八拐，到了尽头，便见到VOCO。酒店精致奢华，客房很大，普通房都有八百多呎。那地方是阳朔著名的「十里画廊」风景区，窗外山色连绵，风景如画。山色近处是酒店内园，僻成一片稻田，夏绿秋黄，自成景色。待稻米收成之后，接种油菜，到了早春，油菜花开，便又满目鲜黄，造就另一种景象。

　　从酒店出去大约一公里，就是漂亮的遇龙河，那是漓江支流。群山环绕之中，河水穿越而出，河面竹筏穿梭，是一幅被印在人民币上的阳朔美景。尤其在夕阳西下之时，山色层叠，河面映照，竹筏都成了点缀的剪影，好看之极。

　　晚饭在酒店吃，大厨何兆泉是顺德师傅，为我们拟了一张顺德菜的菜单，我从中选了八样：飘香五指毛桃鸡、芦笋肥牛卷、酿鱼皮拼酿尖椒、顺德炒鲜奶、火腿竹笋炖豆腐、马拉盏酱啫菜花、顺德特色炒饭、姜汁撞奶。菜式看似寻常，但经何师傅之手，水准之高，味道之佳，真是令人惊喜不已，尤其是鱼皮酿、炒鲜奶，更是在顺德都未必尝到如此佳品。连炒饭也出色之极，可以令人一食难忘。桂林本是美食匮乏之地，想不到竟在偏僻山区吃到如此精美的顺德菜。马上订了第二天晚饭，请何师傅再显一次神通。

　　第二天阳朔大雨，遇龙河水涨停筏，预先订好的行程全部取消，于是闲了下来，放松心情，坐在客房阳台上，面对空蒙山色听雨看景，舒适安逸，亦成旅途一乐。

李纯恩

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