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KellyChu - 集结一众经典角色齐消暑降温 迪士尼Pixar夏日盛典6•12起动 | Executive日记

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KellyChu
4小時前
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生活 专栏
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Pixar一系列卡通例如《玩转脑朋友》、《反斗奇兵》、《海底奇兵》、《怪兽公司》嘅故事励志感人，同时亦系唔少大朋友嘅童年回忆。嚟紧香港迪士尼乐园将会举办「Pixar Summer Fest」，齐集一班深受欢迎嘅Pixar好友：巴斯光年、胡迪、翠丝、阿乐、阿愁、毛毛、劳苏、Mo仔等，带领大家投入一场夏日狂欢，焦点节目包括夜间嘅「Pixar好友星空汇演」及日间嘅「Pixar水花大街派对！」，势让各位粉丝玩到童心大爆发。

　　香港迪士尼乐园度假区将于本月12日至8月31日呈献首个盛大登场Pixar Summer Fest，邀请宾客齐齐走进Pixar世界，由日玩到夜！全新「Pixar好友星空汇演」将成为夜间焦点节目，透过无人机表演与璀璨投影细说一个个动人嘅友情故事；「Pixar水花大街派对！」亦将于日间回归，为炎炎夏日消暑降温。连串精彩活动更包括崭新Pixar角色会面体验，以及一系列主题美食及商品等。

　　为隆重其事，Pixar好友更于本月12日至14日呈献「奇妙处处通」会员尊享嘅「Magic Access Jam」特别活动，从首个Pixar主题音乐会「Pixar好友音乐庆典」，到难得一见、甚至从未露面嘅Pixar好友惊喜见身，为各位会员Close Friend带嚟一场充满玩味、绝对不能错过嘅精彩历险。其中「派对之星」造型抱抱龙更会首次亮相香港迪士尼乐园，绝对令人期待！

KellyChu
 

会员尊享嘅「Magic Access Jam」特别活动包括首个Pixar主题音乐会。
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