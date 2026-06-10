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小董 - 小董中暑方 | 轻松养生

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小董
4小時前
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生活 专栏
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　　两周前某日天朗气清，小董出海垂钓，本想享受海上闲适时光，惟夏日骄阳炽热，烈日当空、毫无遮荫，连续数小时置身暴晒环境，长时间受暑气薰蒸、海风夹杂湿气侵体，但又不想放弃手中长竿，皆因我连续钓到了八条石斑！身体开始出现明显不适：头晕重滞、心胸郁闷、口干舌燥、周身乏力、食欲大减，确诊为典型夏日中暑症状。此乃明知山有虎，偏向虎山行！皆因我有解药！

　　此次中暑是暑热伤气、暑湿困脾之症。长时间烈日暴晒，暑热之邪大量耗伤人体津液与元气，令人气虚困倦、精神萎靡；加上海上潮湿，湿热夹杂郁阻脾胃气机，导致脾胃运化失司，故此出现身重乏力、胸闷纳差、烦躁不宁等问题。

　　多数人中暑只会简单饮冰水、吹风降温，虽可暂时纾缓燥热，却容易寒湿伤脾，令体气越来越虚，日后更容易反复暑困、夏季虚疲。小董以温和之中医食疗调理，以清暑解热、生津补气、健脾化湿为核心，温和修复耗损体质。

　　即时饮用清暑生津健脾汤进行调理：

　　材料：生晒参须6克、麦冬20克、百合20克、淡竹叶6克、薏米15克、玉竹头15克、无花果2枚、罗汉果1个、菊花15克。

　　做法：所有材料洗净，加入4碗清水，慢火煎煮30分钟即可温服。

　　方中太子参专补暑热耗散之元气，改善乏力困倦；麦冬、玉竹、罗汉果和菊花滋阴生津，修复暴晒后亏损津液、纾缓口干心烦；淡竹叶轻清泄热、清心除烦；薏米、百合健脾祛湿、安定心神。连续饮用两日后，头晕胸闷完全消退，体力、胃口逐渐恢复。此方既能清除体内郁滞暑湿，又能补回亏损正气，彻底调理体质，安然度过盛夏。

学贯中西的大爱中医师博士
小董

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