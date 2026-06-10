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李飞帆 - 搜寻引擎进化为AI助理 网站价值重新定义 | 企业热话

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李飞帆
4小時前
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过去，网站往往依赖搜寻引擎的排名来获得曝光。企业投入大量资源，争取关键字在搜寻结果中占据前几名的位置，只为了吸引潜在客户那一次「点击」。然而，随着人工智能的强势崛起，传统的搜寻行为正被逐步改写。如今，用户更倾向于直接阅读由AI整合后给出的答案，而不是逐一浏览搜寻结果。

这种转变容易让人产生错觉，甚至以为「网站不再重要」。但事实刚则相反，在AI时代，网站的角色正在经历一场「再定义」。它的重要性不但没有下降，反而变得更为核心。

在AI主导的环境下，网站的重要性不仅没有消减，还更显关键。原因在于，AI并非凭空创造知识，其回答的准确性与权威性，归根结底仍依赖于对高质量网页内容的撷取与学习。因此，网站不再只是企业的「网上入口」，而是AI生成答案时可以依靠的「信任来源」。

企业的目标因此正逐步从争取「排名」转向争取「被AI推荐」。这代表网站必须以更结构化的方式呈现资讯，让演算法能更容易理解与读取；同时也要持续产出具专业深度、难以被轻易复制或替代的内容。

总括而言，在AI时代，网站上的资讯依然至关重要，亦是企业最稳固的知识资产。唯有建立具权威性与可信度的内容，方能在演算法的筛选下脱颖而出，成为AI信赖的知识来源。


黄家伟工程师
行政总裁
香港互联网注册管理有限公司（HKIRC）

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