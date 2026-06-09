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KellyChu - Tiger Circle×7岁街拍大师Yumi 用镜头捕捉最动人的「香港故事」 | Executive日记

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KellyChu
5小時前
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当新世代社群遇上7岁街拍大师，会擦出怎样的火花？《英文虎报》新世代社群平台Tiger Circle，最近联乘本地人气小摄影师Yumi Li（李梓昕）展开一场充满童趣与独特视角的街拍企划。她穿梭中环街头，用镜头捕捉在港外籍人士最真实的瞬间，向世界展示与众不同的「香港故事」。

　　自2025年，Yumi妈妈为Yumi创建Instagram帐号以来，Yumi凭借出色的摄影技巧迅速爆红，至今已凝聚超过76万全球追随者。透过今次合作，Yumi巧妙地将旅客与香港街景融为一体。受访的外籍旅人Nathan更感性留言：「这是一段极美好的回忆，希望未来在香港还能再见！」Yumi的镜头不仅是记录，更建立起人与人之间最真挚的连结。

　　除了街拍，Tiger Circle亦贴身记录下Yumi的幕后故事。从5岁便拿起相机的Yumi笑说：「以前我很胆小，妈妈为了让我变得大胆，才鼓励我尝试街拍。」海外IP策略师Jaesy也留言见证她的蜕变：「看着她从害羞到今天变得自信，真的非常激励人心。」如今的Yumi穿梭街头大方流利，却藏着纯真梦想：「长大后我不想当摄影师，我最喜欢唱歌，我想当歌手！」随性哼起歌的她，尽显新世代创作者的立体与温度。

　　这次合作完美呼应了Tiger Circle凝聚香港未来领袖人才的核心定位。作为新世代社群平台，Tiger Circle持续连结年轻领袖与创作者，传递正能量；这亦深深契合星岛环球的宏大愿景——致力培育未来领袖、推动「爱的教育」，并启发整个社会的正向思维与善意。

　　想一睹Yumi的作品与完整独家访问？请立即关注Tiger Circle的Instagram帐号（@tigercircle.hk），与我们一起走进新世代的创意世界，感受这座城市的独特魅力！

KellyChu
 

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Yumi坦言，尝试街拍后，她从害羞到今天变得自信，未来梦想当歌手。
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