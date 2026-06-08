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李丞责 - 家中摆佛像 能改善运势？ | 李丞责博士玄学信箱

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李丞责
6小時前
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生活 专栏
內容

问：李博士您好，最近我因雇主结业而失业，和丈夫之间也发生很多不愉快的事情，觉得自己运气到了谷底。想请问如果我在家中摆放佛像，能否改善运势？

　　在家供奉佛像，首先要明白，摆放佛像与真正信佛、学佛，是有分别的。就如我常提醒大家，每年摄太岁，不应只把它当成一个仪式，更应了解太岁的来历与提醒；供佛亦然，若只把佛像视为改善运势的工具，便容易流于形式。

　　佛学常说人生无常。好的事不会永远好，坏的事也不会永远坏；工作、感情、财富，以至我们以为拥有的一切，其实都在变化之中。听起来或许有点沉重，但佛学并非叫人悲观，而是提醒我们看清世事本质：人生很多痛苦，往往来自对「拥有」的执着。当我们以为某些人、某些事、某种身份必须永远属于自己，一旦变化出现，心便特别难受。

　　佛学所说的「放下」，并不是放弃生活，也不是自暴自弃。你仍然可以努力找工作、修补关系、照顾家庭，做一切应做之事；只是做的时候，少一点怨恨，少一点恐惧，少一点对结果的执着。真正的放下，是尽力而不被结果捆绑，是在困境中仍保留一份清明。

　　人的意念也会影响自身气场。若长期沉在怨气、恐惧与负面想法之中，判断自然容易混乱，也较难吸引正面的因缘。相反，若能透过礼佛、诵经或静心，提醒自己学会安住、忏悔、感恩与放下，心念慢慢转正，运势亦会随人的状态而改善。

　　所以，家中供佛可以是一个好的提醒，但不应以交换心态求佛祖赐予工作、婚姻或好运。供佛时，最重要是恭敬、清净，并祈求自己能明白佛法，在无常中不失希望，在低谷中学懂放下。当心安定了，路也会慢慢重新看得清楚。

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

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2026-06-01 02:00 HKT
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