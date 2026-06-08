李纯恩 - 久别重逢 | 好好过日子

乘高铁从香港到桂林本来只要三个小时，不料车开到一半就停了，一停停了很久，列车广播，说因为前方天气影响了铁路设备。广播完又停一会，车动了，走了一会，又停了，又广播，还是那个理由。如此开开停停，到桂林误点两个小时，幸好进入广西地界之后窗外风景秀丽，倒也不觉得闷。



出了高铁站，来接的车已在站外等候，半小时后到了香格里拉酒店。这家酒店十六年前开业的时候就去住，后来又陆陆续续住过好几次，很是熟悉。办好入住手续，进了客房便见到床头大幅桂林山水画，跟窗外的漓江山色互相呼应，以景色论真是无敌。



酒店有大花园，花园里养着孔雀，喂鸡蛋黄给牠们吃，吃得高兴就开起屏来，摇摆多姿，看得喂牠们的人也跟着高兴起来。喂完孔雀顺一条花园小径走出酒店后门，便到了漓江边上，江水不深，水波粼粼，有人站在江心钓鱼，时有收获。隔江相望的是桂林市内最高的叠彩山，旁边还有伏波山，若想去独秀峰、象鼻山或骆驼峰也都不远。都是市区名山，车程只在半小时之内，这也是游桂林的方便之处。



此时已近黄昏，夕阳西下，照得江面金光闪闪，金光中有层叠的山影。徘徊了一阵，天色转暗，回酒店吃晚饭，约好的朋友已在香宫等候，大厨Alfred特地拟了菜单，冷热荤素十多道，既有当地特色，又不失创意之作，一顿大餐吃了三小时方散，十分尽兴。



李纯恩