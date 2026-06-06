冯榕榕（Ruby） - 如何消除衣物汗味？ | 榕榕细语

香港夏天炎热潮湿，每日外出必定大汗淋漓，汗渍浸透的衣物若清洁不彻底，不仅容易发臭、变黄，更会在纤维中残留长期汗味。运动后挥洒汗水释放的多巴胺让人放松快乐，但衣服上留下的汗臭味，似乎怎么洗都还是洗不走？原来汗污与皮脂会迅速累积细菌与异味，即使表面干爽，实际上细菌仍在滋生。



要彻底清除汗味，首先要即时清洗。运动后当天立即清洗，细菌滋生越久越难去除。洗前预先处理，用天然去渍产品或氧系漂白剂，加摄氏45至50度温水浸泡30分钟至1小时，氧系漂白加温水浸泡处理最有效去除黄斑异味。可选用标榜「强效洗净力」及「去臭」功能的洗衣剂，含消臭成分才能中和异味。务必进行两次清水漂洗，彻底冲除洗剂残留与汗污，预防泛黄。



天然除臭方法也很有效，洗衣机加入90克梳打粉或醋，以三水比一醋比例浸泡一晚，亮白又清新。洗后置于通风有阳光处晾晒，紫外线消毒杀菌效果最佳，但夏日晾晒要有技巧，阳光长时间直射会有发黄褪色等副作用，或可用蒸气熨斗整烫，用热力杀灭残留细菌。对付白色衣物领口袖口泛黄，先用天然去渍产品局部处理，再浸泡氧系漂白剂。衣柜内亦可放置竹炭袋、香氛片吸收湿气异味，别忘了定期清洁衣架灰尘。



夏天穿着首选透气排汗的科技面料，主流材质各有特色。聚酯纤维耐用轻盈、速干透气、排汗快，热气湿气不会锁在皮肤间，是运动服的常用布料。许多跑步风褛、运动裤和运动衫都采用聚酯纤维混纺面料制成，是高强度运动理想布料。尼龙混纺或Cordura耐磨性极高，适合重视耐磨与长时间户外活动者，特别是需要高强度耐用性的登山、露营、越野行程。凉感合成纤维排汗快、透气度高，触感凉爽，比传统凉感衣更透气。这个夏天，在买衫时宜优先选择标榜「速干」、「透气」、「凉感」功能的机能衣。



但要注意的是，绝不可使用衣物柔顺剂清洗科技面料！柔顺剂会覆盖纤维表面，堵住原有排气孔洞与涂层，导致排汗、透气、凉感等功能大幅降低。正确洗法是使用洗衣精加一般水清洗，防晒外套等细薄布料建议包网袋，避免钩坏。如果担心袖口洗久了会松掉，可以用橡皮筋绑住袖口避免弹性疲乏。冷水用手轻轻搓揉，反复冲洗至洗剂完全洗净，然后置于阴凉处晾干，避免高温曝晒变形。掌握以上技巧，好让你的夏日衣物始终清新干爽，让科技面料发挥最大功效，彻底瓦解衣物汗臭味！



冯榕榕（Ruby）