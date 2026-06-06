林静 - 巴黎新桥变身石山 | 红棉树下

如果你计划在6月到访巴黎，千万别错过看见经典桥梁转化为一座仿佛石窟洞穴般的机会。巴黎最古老的拱桥Point Neuf（新桥），即将迎来又一次的大变身。



1985年，一对艺术家夫妇克里斯托与珍妮克劳德用金色帆布，将整座新桥包裹得温润似幻。40年后，这座桥成为法国街头艺术家JR的「新桥洞穴」公共艺术计划。



JR向来以游击式巨型黑白肖像闻名。他把平凡人的面孔放大至覆盖整幢建筑，贴在巴黎屋顶、以巴隔离墙、美墨边境等地方。



今个月巴黎新桥会化为一座石山，JR往桥的内部深掘，将从未对外开放的地下拱廊与密室，全面改造为沉浸式艺术洞穴。灵感源自他年少时在巴黎地铁隧道涂鸦的记忆，那些被时间沉积的石墙纹理，将成为巨大投影的天然画布。他结合影像、光影与环绕声效，把拱廊变成流动的时光甬道，让走进去的人，仿佛潜入巴黎从未被看见的底层肌理。



正如他在罗浮宫金字塔玩透视错觉，让观者必须走到特定位置，才能看见作品完整模样，「新桥洞穴」同样要求观众亲身走进去，用身体完成体验。这个体验毋须付入场费，JR认为巴黎的新桥本身就是纪念碑，把艺术归还给每天穿越它的市民与旅人，远比售票有意义。



JR的「新桥洞穴」不仅呼应40年前克里斯托的诗意，更试图在后疫情时代，为这座城市建造一个让人重新连结、感受共鸣的地下梦境。



林静