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谭纪豪 - 终不似，少年游 | 无名指

无名指
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谭纪豪
50分鐘前
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生活 专栏
內容

　　旧老板给我发了一张18年前的照片，那年我们在北京近郊的度假村开年会，5K解析度的图片挤了过百张脸孔，叫得出名字的大概20个，还有联络的只剩6人。我在手机通讯录中把他们翻出来，并把照片转发出去，收获了几个流泪的emoji和一堆褪色记忆。

　　18年前，北京正筹办那场极具时代意义的奥运会，政府大兴土木建设「新北京」，整个城市弥漫着嘉年华会般的气氛。当时有个很流行的说法叫「中国速度」，变化之快令全球侧目。面对这些转变，有人兴奋有人担忧，就像余华在《活着》里面说，「谁也不知道在前面的时间里，等待我们的是甚么。」

　　余下已成历史，那时让人忐忑的未知，后来我们都知道了。有趣的是，身处「未来」的我回想已知的当时，却又那么不真实。在智能手机并不普及的2008年，微博和微信仍未诞生，纵有淘宝和支付宝，人们还是习惯拿现金到店舖购物和用餐。当年没有打卡文化，去任何地方都用五官感受，而不是以镜头和咪高峰代班。那时地铁很挤，马路很堵，约人总是迟到；空气很差却没有人戴口罩，大家都在深呼吸这个大时代。

　　老板发照片时附了一句「Those were the days」，收到时我凑巧在北京，之后几天一直在想「The way we were」，路过每个地方都试着回忆它18年前的模样。某晚忽然想去什刹海看看，这个我们曾经晚上来喝酒听歌的地方已不似从前妩媚，我也变了。离开时我想起刘过的《唐多令》，「欲买桂花同载酒，终不似，少年游。」
（IG︰@tamkeiho）

谭纪豪

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2026-05-30 02:00 HKT
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