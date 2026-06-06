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KellyChu - $50零距离接触马仔 小马大本营22日开放 | Executive日记

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KellyChu
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　　想同小马零距离接触？位于沙田彭福公园嘅全新社区设施「小马大本营」就有呢个难得机会。现场设有五大主题活动：小马策骑体验、互动小马教室、马房参观、同迷你小马留影，以及趣味学习区，俾大家边玩边亲近马仔，培养小朋友对马术嘅兴趣同爱护动物嘅意识。

　　「小马大本营」由香港赛马会兴建，将于本月22日正式开放。场内最受瞩目嘅活动当然系小马策骑体验，3至14岁、身高100厘米或以上、体重70公斤以下嘅儿童，可以喺经验丰富嘅马术教练带领下，同雪特兰小马近距离亲近，享受安全又悠闲嘅策骑时光。家长需留意每个时段名额最多28人，想小朋友报名参加就要快手喇。

　　除咗骑马仔，现场仲有互动小马教室，由教练介绍马匹习性同护理知识；亦可参观小马嘅「居所」，了解马仔日常生活同饮食。另外仲可以同温驯可爱嘅小马合照，以及喺趣味学习区获赠教育手册，边玩边学，增进对马匹同马术世界嘅认识，最适合一家大细体验寓教于乐嘅亲子时光。

　　设施开放时间每日分为上、下午两个时段，门票划一收费50元，下星期二上午10点开始接受网上预约。名额有限，记得mark低日子准时抢飞呀。

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